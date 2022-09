Calcio. La Carcarese saluta Marco Sardo: "Con te le gioie più grandi"

Con te e grazie a te abbiamo vissuto le gioie più grandi, riuscendo quasi a sfiorare la vittoria in Serie D da neopromossi. Hai amato questi colori, questa città. Hai dato tutto. Ricordiamo ancora le lacrime, la tua commozione quando il 18 ottobre 2020, ti abbiamo organizzato una sorpresa. I tuoi ex giocatori, dirigenti e capi ultras hanno accettato senza esitare, anzi orgogliosi di poter nuovamente salutare il loro presidente e partecipare alla sua nomina di presidente onorario della Carcarese. Non te lo aspettavi, la tua reazione è stata genuina, forte. Rivedere la tua squadra al Corrent, stadio che ti e ci ha regalato grandi soddisfazioni, per te è stata una vera emozione. Così come per noi che stiamo cercando di seguire il tuo esempio. Tu sei riuscito a coinvolgere e far appassionare l’intera comunità. A regalare ai carcaresi domeniche indimenticabili. A lasciare in tutti noi un ricordo indelebile. Per noi resterai per sempre ‘Il Presidente’. Alla tua famiglia, che tanto amavi, tutta la società si stringe in un grande abbraccio. A tua moglie Tiziana, a tuo figlio Giacomo, tua nuora Francisca e ai tuoi nipotini Leonardo e Viriginia. Per noi loro sono parte della famiglia biancorossa, quella che tu con tanto amore e sacrifici hai fatto crescere e diventare grande. Addio Marco, fai buon viaggio!