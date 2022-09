Calcio. Serie D, il Vado gioca d'anticipo: la webcronaca del match contro il Pont Donnaz (LIVE)

VADO - PONT DONNAZ 2-0 (15' Adusa, 43' Lo Bosco)

Si va a riposo con i rossoblu meritatamente avanti 2-0 sul Pont Donnaz, a segno Adusa e Lo Bosco

45' Adusa per l'accorrente D'Iglio, destro ciabattato che si perde a lato

43' LO BOSCO! IL 2-0 DEL VADO! Grande azione di Ghigliotti, che salta due avversari e serve un pallone sul secondo palo che il capitano rossoblu deve solo scaraventare in fondo al sacco!

37' Lo Bosco in acrobazia prova a girare in porta la sfera su cross, deviato, di Capra, ma il suo tentativo si perde alle stelle

34' deviazione di Ascioti e sfera in angolo, ma l'arbitra un fallo in attacco e comanda semplice punizione a favore del Vado

33' altra chance su calcio piazzato per il Pont Donnaz, pronto Grieco a recapitare il pallone nel cuore dei sedici metri

23' gran traversone di Adusa e incornata di Capra al limite dell'area piccola, pallone di poco alto

22' Valenti in spaccata raccoglie il cross di Jeantet e sfiora il palo alla sinistra di Ascioti: primo brivido per la difesa rossoblu

21' punizione dalla trequarti a favore della squadra di Porrini, fallo di D'Iglio su Moreo

19' è un dominio rossoblu in questa prima parte di gara, Pont Donnaz in affanno

15' ADUSA! VADO IN VANTAGGIO! Apertura illuminante di Capra per il numero sedici rossoblu, stop a seguire ad eludere il diretto avversario, dribbling a rientrare e sinistro in diagonale respinto da Marenco, che nulla può sul tap in dello stesso attaccante rossoblu, che firma il gol (meritato) dell'1-0

12' prima sgroppata di Spanu sulla corsia di sinistra, arriva il secondo angolo per il Vado

10' ancora Vado in avanti: Adusa in mezzo a cercare Capra, anticipato da un difensore orange che concede angolo ai padroni di casa: dalla bandierina D'Iglio pesca la testa di De Bode, pallone troppo angolato che termina a lato

8' Bane rischia qualcosa di troppo con il retropassaggio di testa per il proprio portiere Ascioti, che riesce comunque ad anticipare Valenti

6' la traversa dice di no a Capano: chance rossoblu con il sinistro dal limite del centrocampista ex Novara, pallone che si stampa sulla trasversale prima di perdersi sul fondo

3' Capra dalla lunga distanza calcia con il mancino, sfera lontana dallo specchio della porta difesa da Marenco

1' si parte! Vado in divisa bianca, completo arancione fluo per i valdostani

Prima del via, un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Ascioti; Ghigliotti, De Bode, Bane, Spanu; Capano, D'Iglio, Castelletto; Adusa, Lo Bosco, Capra.

A disposizione : Fresia, Di Renzo, Manno, Liso, Codutti, Casazza, Castiglione, Mele, Allogho

Allenatore : Marco Didu

PONT DONNAZ: Marenco, Cottarelli, Toure, Grieco, Piscopo, Ferrando, Jeantet, Lala, Valenti, Moreo, Viberti.

A disposizione : Cabras, Challacien, Crema, Sassi, Chianese, Florio, Yan, Marianeschi