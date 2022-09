Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Argentina Arma subito vincente. Settime: "L'importante era partire bene"

Esordio stagionale vincente per la nuova Argentina Arma che al debutto nella Coppa Liguria di Seconda Categoria ha superato per 2-0 in trasferta la Villanovese. Una prestazione importante per la compagine di mister Prunecchi, andata a segno con Cutellè e Ciaramitaro.

"Abbiamo condotto un'ottima partita facendo le cose giuste - ha dichiarato a fine match il DS rossonero Denis Settime - ma l'importante era partire con il piede giusto e ci siamo riusciti. Potevamo finalizzare molto di più di quello fatto, ma era la prima partita ed eravamo imballati dalla preparazione. Si sono viste delle buone cose abbiamo saputo tenere palla, avuto tante occasioni e questo per noi è l'importante oltre al risultato che è basilare".

"La nostra rosa è importante e i ragazzi sono una certezza - continua il DS - in passato hanno fatto molto bene dove hanno giocato. La squadra c'è, il gruppo è unito, sono molto contento del lavoro che è stato fatto sul mercato insieme a Roberto Borgese. E' un gruppo di ragazzi che hanno sempre giocato insieme, siamo una società ambiziosa, speriamo che i risultati ci diano ragione a fine anno".

Sulla stessa onda del DS è mister Marco Prunecchi: ""Sono soddisfatto, si può sempre migliorare - commenta a fine incontro mister Prunecchi - anche se abbiamo sbagliato tantissimi gol ma è stato anche bravo il portiere di casa. Diciamo che come atteggiamento mi sono piaciuti molto. Come prestazione sono molto contento poi è la prima partita, la frenesia e la voglia di fare bene ci ha portato a compiere alcuni errori che rivedremo sicuramente in allenamento però ho visto delle buone cose."