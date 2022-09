Calcio, Eccellenza. Cairese corsara e solida. Sassari: "Mi sento benissimo, pensiamo partita per partita"

La Cairese trova la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Eccellenza e vola a quota 7 punti in classifica. Un bilancio molto positiva per la squadra di mister Alessi che dopo il pari con il Campomorone e la vittoria sulla Sestrese mantiene il distacco di due punti dalla vetta.

L'occhio sui gialloblu cade soprattutto sulla casella delle reti subìte che dice zero e a sottolineare questo valore è Samuele Sassari, in rete proprio contro la Voltrese: "Abbiamo iniziato benissimo il campionato per essere una squadra con tanti giocatori nuovi - sottolinea l'ex Alassio e Imperia - il segreto è il lavoro che facciamo in settimana. Ma come avvio di campionato è ottimo e dobbiamo continuare così".

A livello personale Sassari sta vivendo un grande momento confermato nella sua prima rete stagionale: "Mi sento benissimo - ci confida l'attaccante senza troppi giri - anche perché non mi sono mai fermato avendo fatto Beach Soccer in estate. Faccio sacrifici perché il lavoro è un po' pesante ma per ora riesco a far coincidere tutto. La rete mi serviva tantissimo sono contento dei tre punti più della rete: però segnare non fa mai male".

Sassari al momento non vuole sentire la parola Serie D: "La Cairese è una buonissima squadra - conclude - ma non pensiamo alle Serie D ora. Pensiamo partita per partita e poi vedremo a fine anno e tireremo le somme".