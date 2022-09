Calcio, Prima Categoria. La Spotornese si prepara al campionato. Il DS Lasio: "Sarà un torneo di altissimo livello, dovremo dare il meglio ogni domenica"

"La Prima Categoria? Sarà un campionato di altissimo livello". Inizia con queste parole da parte del DS Luca Lasio l'analisi della situazione in casa Spotornese, con la compagine biancoazzurra che dopo due pareggi non è riuscita a passar ela fase a gironi di Coppa Liguria.

Il campionato di Prima Categoria sarà tutta un'altra storia, un torneo ricco di fascino come sottolinea il Direttore Sportivo: "Incontreremo squadre storiche e blasonate, attrezzate per riconquistare le categorie che storicamente gli sono appartenute e dovremo ogni domenica dare il meglio di noi, sapendo che il compitino non basterà mai".

Lasio guarda anche alla rosa che è stata costruita per fare bene in questa stagione: "La rosa, anche quest'anno a costo 0, è pressoché completa, abbiamo un buon mix di giocatori esperti (che ringraziamo ancora di aver sposato la nostra causa) e giovani di cui siamo curiosi di capire il valore tecnico e morale".

Sulla questione campo il DS è chiaro: "Sappiamo che le istituzioni hanno a cuore il nostro ritorno a Spotorno. Siamo tutti fermamente convinti che sarebbe un giovamento per tutto il paese, soprattutto per il futuro dei bambini spotornesi. Come società ci stiamo impegnando tanto, ci muove la forte passione per questo paese, per questo sport e per questi colori, anche disperdendo molto tempo e tante risorse per la causa. Per cui siamo certi che faranno il possibile per riconsegnare a Spotorno e alla Spotornese la sua gloriosa casa, essenziale per il futuro di questa società".