Giudice Sportivo, Eccellenza. Il Finale perde Gasco per tre giornate, una giornata per mister Corradi, Giglio, Castaldo e Bottino

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 18/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/10/2022
OLIVIERO GIUSEPPE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (I INFR)
FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ALLENATORI
SQUALIFICA DUE GARE
DE LUCIS MATTEO (FINALE)
Infrazione segnalata da un A.A.
SQUALIFICA PER UNA GARA
CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
BUTTU PIETRO (ALBENGA 1928)
LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)
ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
BRUZZONE MASSIMILIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CERNICCHIARO LAZZARO (IMPERIA CALCIO SRL)
LUPO ALESSANDRO (IMPERIA CALCIO SRL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GASCO GIACOMO (FINALE)
Dopo aver subito un fallo da parte di un avversario, reagiva in maniera sproporzionata colpendolo con due pugni sul corpo senza conseguenze lesive
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
CASTALDO LUIGI (TAGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
MICELI ARMANDO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)
CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARBALLO EZEQUIEL D. (ALBENGA 1928)
DE BENEDETTI FILIPPO (ALBENGA 1928)
FAVARA DAVIDE (ALBENGA 1928)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)
GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)
GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MASSONE TOMMASO (BUSALLA CALCIO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CHIARLONE LORENZO (FINALE)
COSENTINO EMANUELE (FINALE)
METALLA ELVIS (FINALE)
SERHIIENKO OLEKSII (FINALE)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAZZOTTA ALEHANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PASTORINO LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)
JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)
MORCHIO TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)
TAGLIAVACCHE LUCA (LAVAGNESE 1919)
CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CAMPANA ALESSANDRO (RIVASAMBA H.C.A.)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
MARTELLI MATTEO (TAGGIA)
BIANCHINO PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)