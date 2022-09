Calcio. Il Savona strappa un punto a Masone, inizia con un pareggio il campionato dei biancoblu

MASONE - SAVONA 0-0

49' FINISCE QUA! 0-0 TRA MASONE E SAVONA

49' giallo per Pondaco, ultimi scampoli di partita

45' volano parole tra Matarozzo e Minardi, clima teso al termine di una partita corretta. Grandi alla fine ammonisce tutti e due. Alla fine ci scappa il "cinque" tra la punta e il difensore del Savona

44' serie di corner per il Savona nel finale, prova a chiudere in avanti la squadra di Frumento

43' Pastorino tira giù Rapetti e viene ammonito. L'attaccante ha comunque resistito al contrasto tentando di andare a campo aperto verso la porta di Fiori. Grandi avrebbe potuto concedere il vantaggio

40' ammonito Matarozzo, squadre lunghe, c'è spazio per qualsiasi epilogo

39' Rapetti sfiora il vantaggio! La punizione di Quintavalle è un assist per il numero noveche di collo tenta di trovare lo specchio, pallone fuori di un metro

37' Craviotto si divora una ripartenza a dir poco succolenta, dopo pochi secondi giallo per Gesualdi. Prova a respirare il team biancoblu, sulla palla Quintavalle dai 30 metri

36' giallo anche per E. Macciò

31' salvataggio sulla linea clamoroso di Esposito. Savona che appare in difficoltà anche dal punto di vista atletico

29' la rosa del Savona dev'essere implementata al più presto, 20 contro 16, a favore del Masone, gli elementi in distinta

28' ancora un cambio Masone, esce Vivarelli, in campo Bottino

19' Cross che taglia tutta l'area del Masone, Rapetti va a terra ma arriva sulla fascia sinistra Marrapodi, Fiori respinge in tuffo

18' fuori M. Macciò, claudicante, entra Piccardo. Primo cambio Masone

13' è il turno anche di Minardi calciare dal limite, Porta di distende senza bisogno di intervenire

11' Caredda si defila sulla destra, conclusione direttamente sull'esterno della rete di Fiori

9' da segnalare un cambio nel Savona nell'intervallo. Out Brema, entra Marrapodi. Pondaco va in mediana, Caredda affianca Rapetti

8' TRAVERSA DEL MASON! La palla batte sulla parte inferiore del legno rientrando in campo.

6' Savona molto lungo in campo saltato un reparto il Masone trova sempre spazio per tentare l'affondo

6' sono partiti forte i ragazzi di Cavanna in questa ripresa, ancora due occasioni per Craviotto e Minardi. Il Savona deve reagire per evitare brutte sorprese

2' subito Masone! Craviotto ha la porta spalancata ma cicca la conclusione a 7 metri da Porta

1' si riparte1

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, risultato giusto al termine del primo tempo

44' il primo giallo è per Moscino, positiva fino ad ora la direzione di Grandi

42' Craviotto! Destro dalla zona mancina dell'area, Porta sfodera una parata degna del valore dell'ex portiere del Finale. Mani nei capelli per i tifosi del Masone

40 punizione Masone dai 25 metri, Porta si inginocchia giusto per sorvegliare il pallone sfilare sul fondo

38' botta a un fianco per Brema, l'ex giocatore del Vado zoppica leggermente, ma sembra poter riprendere

35' si va a fiammate, ora è il Savona ad apparire più pimpante: Rapetti ci mette fisico e tecnica per sfondare sulla sinistra, il suo cross viene infine chiuso da Apicella di destro, attento Fiori a non lasciarsi sfuggire la sfera viscida

34' Rapetti! Tiro al volo che sembrava ben indirizzato ma sporcato da un proprio compagno sul fondo. Per i biancoblu non c'è nemmeno il calcio d'angolo

33' Savona in affanno in questa fase, Vivarelli trova i tempi giusti per eludere il fuorigioco, la posizione della battuta è defilata, ma il numero 3 poteva tecnicamente fare meglio. Pericolo scampato per la squadra di Frumento

32' brutta palla persa in uscita da Apicella, la ripartenza dei rossi porta Craviotto alla battuta, ancora un angolo

30' azione prolungata, ci prova E. Macciò dai 25 metri, botta alta

29' torna a farsi vivo il Masone dalle parti di Porta, il cross di Minardi genera una mischia risolta in corner dalla difesa biancoblu

22' punizione per il Savona dal vertice dell'area. Quintavalle batte dritto per dritto verso la porta, bravissimo Fiori a volare sotto l'incrocio

21' il Savona inverte gli esterni: Apicella a sinistra, Caredda passa a destra

20' chiede scusa Rapetti per il suo destro di controbalzo. L'attaccante biancoblu può infatti far di meglio

16' è volato il primo quarto d'ora, partita disputata a viso aperto e con ritmi piacevoli

15' Savona in campo con il 4-4-1-1 Pondaco è a supporto di Rapetti, a centrocampo Moscino e Brema centrali affiancati sugli esterni da Apicella e Caredda.

14' batti e ribatti in area, la palla esce a disposizione di Brema, mancino di collo esterno ben distante dallo specchio

13' si distende il Savona sull'asse mancino: Caredda per Esposito, cross ribattuto in angolo

12' numero di M. Macciò isolato contro Esposito, tiro di destro chiuso miracolosamente da Quintavalle

11' a proposito di clima, il terreno del Macciò sta reggendo in maniera egregia. Campo in erba a schiena d'asino. Vecchia scuola...

10' nel frattempo tiro cross di Mirko Macciò, palla non lontana dall'incrocio ma in pieno controllo di Porta

9' encomiabili gli ultras del Savona, a Masone in una giornata a livello climatico tutt'altro che invitante

7' si vede il Savona. Punizione di Rapetti, Moscino si proietta in avanti, senza trovare la giusta coordinazione per battere verso la porta di Fiori

4' ancora Masone, Minardi batte di prima intenzione dal limite, potenza ok, mira pienamente da rivedere.

3' il primo intervento è di Porta, tiro dal limite per i padroni di casa controllato dall'estremo difensore ex Finale

1' si parte!

PRIMO TEMPO

MASONE: Fiori, Carosio, Vivarelli, E. Macciò, Gesualdi, Pastorino, M. Macciò, Narducci, Craviotto, Muto, Minardi.

A disposizione: Odone, Tomati, L. Macciò, Galleti, Bottino, Siri,Rubini, Piccardo, Rotunno.

Allenatore: Cavanna

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Moscino, Matarozzo, Quintavalle, Apicella, Pondaco, Rapetti, Brema, Caredda.

A disposizione: Barbara, Fontana, Lanzarotti, Brazzino, Marrapodi

Allenatore: Frumento

Arbitro: Grandi di Novi Ligure