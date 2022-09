Calcio, Eccellenza. Taggia superato dal Forza e Coraggio. Siciliano: "Creiamo tanto ma non finalizziamo"

Terzo stop stagionale per il Taggia, che sul campo del Forza e Coraggio cede di misura per 1-0 in una partita tirata e non fortunata per i giallorossi.

Nonostante la classifica del campionato di Eccellenza reciti solo 3 punti per i giallorossi, mister Simone Siciliano è fiducioso: "Non sono arrabbiato per la sconfitta, anzi rispetto a domenica scorsa siamo stati in partita, se c'era una squadra che doveva fare goal eravamo noi - sottolinea il tecnico - visto che creiamo tanto ma abbiamo difficoltà a finalizzare".

Il tecnico guarda le differenze rispetto alla scorsa stagione: "Rispetto all'anno scorso nn abbiamo più Scappatura e Gambacorta - evidenza Siciliano - e si sente la mancanza di questi attaccanti che chi per lavoro o per scelta nn c'è più. Ora stiamo cercando un attaccante che ci possa dare una mano. E' arrivato Elettore (2004) che ha esordito con noi anche in maniera positiva, c'è Orengo che ha fatto fatica all'inizio e domenica quasi faceva goal, ma è stato bravo il loro portiere in più occasioni a respingere i nostri tentativi. Inoltre abbiamo preso un palo su punizione: ora va così. Solo noi possiamo invertire la rotta anche perché la sfortuna c'entra poco".