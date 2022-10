Tennistavolo: Andrea Pacileo vince l'Assoluto all'Open di Pontedera

Nel quarto fine settimana dedicato ai tornei Open, sabato 24 e domenica 25 settembre, si è giocato in sette differenti sedi. In Toscana, a Pontedera, in provincia di Pisa, con l'organizzazione dell'Asd Tennis Tavolo Valdera, si è svolto il torneo Open dedicato al 50° anniversario del Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini.

La manifestazione, che prevedeva quattro tornei di singolo, è stata chiusa dalla gara principale, l'Assoluto maschile, con 40 partecipanti.

Testa di serie numero 1 del torneo era Andrea Pacileo. L'atleta e tecnico del Villaggio Sport Tennis Tavolo ha fatto rispettare i favori del pronostico dettati dalla classifica e ha vinto il singolo Assoluto con un percorso netto: sei incontri e sei successi.

Dopo aver superato agevolmente la prima fase con i successi in 3 set su Alessio Bersezio e Alberico Gualfetti, il portacolori del Villaggio Sport ha avuto la meglio per 3-1 su Massimo Pedrazzini nei quarti di finale e su Angelo Teatino in semifinale. In finale Pacileo ha sconfitto, al termine di una battaglia risoltasi 11-9 al quinto set, Lorenzo Galli dell'Acsi Pisa.

Ad Andrea vanno le congratulazioni del Comitato regionale Fitet Liguria per il risultato conseguito.