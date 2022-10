Calcio, altro sabato con tre anticipi in Prima Categoria: alle 17.00 Savona-Q&V, nel primo pomeriggio occhi puntati su Olimpic-Spotornese e Aurora-Millesimo

Calendario alla mano, saranno numerosi quest'anno gli anticipi al sabato per ciò che riguarda i gironi A e B di Prima Categoria.

Anche il secondo turno di campionato proporrà infatti tre sfide già nel pomeriggio, in attesa delle altre partite come sempre in programma nel tradizionale appuntamento domenicale.

Toccherà a Olimpic e Spotornese aprire la giornata (fischio d'inizio al "Ferrando" di Pra alle ore 15.00), con l'obiettivo di riscattare le sconfitte subite all'esordio rispettivamente contro Pra e Albissole.

Spazio anche alla sfida tutta valbormidese tra Aurora e Millesimo, in campo al "Rizzo" di Cairo alle 15.30: i gialloneri vanno a caccia del bis dopo la pesante vittoria esterna di Andora, mentre la formazione di Peirone cerca i primi punti stagionali per dimenticare il ko interno contro il Camporosso.

Alle 17.00, invece, occhi puntati sul "Briano" di Savona, dove gli striscioni, con i pochi mezzi attualmente a disposizione tra rosa ridotta all'osso e assenza di campi d'allenamento, tenteranno di portare a casa un altro risultato positivo, dovendo però fare i conti con un Quiliano&Valleggia in stato di grazia e con il morale alle stelle dopo il poker rifilato alla Vadese e il passaggio del turno in Coppa Liguria (il tutto senza aver ancora subito gol).

Aggiornamenti live sulle pagine del nostro quotidiano