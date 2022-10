Calcio. Eccellenza, trasferte genovesi per Albenga, Cairese e Finale: alle 15.00 tutta la 5^ giornata di campionato

Quattro giornate di campionato sono sicuramente poche per trarre anche un primo bilancio provvisorio, ma è innegabile che l'impatto delle squadre savonesi nel nuovo campionato di Eccellenza sia stato più che positivo, se non addirittura migliore di quanto ci si potesse aspettare.

Per l'Albenga parla chiaro la classifica: quattro vittorie su quattro e primato solitario, seguita a due lunghezze di distanza da una Cairese profondamente rinnovata ma con il solito atteggiamento propositivo che caratterizza il gioco di Diego Alessi. In crescita e con quattro pesanti punti in graduatoria anche il Finale di mister Ferraro, capace di amalgamare un gruppo giovane e costruito non senza difficoltà durante l'estate.

Il quinto turno di campionato in programma nel pomeriggio (su tutti i campi il fischio d'inizio è fissato per le ore 15.00) rappresenta un ulteriore banco di prova per testare le ambizioni di ingauni, valbormidesi e giallorossi, tutti impegnati lontano da casa: la formazione di Buttu è ospite del Campomorone, mentre sul cammino di Moraglio e compagni c'è l'ostacolo Rivasamba. Cerca invece i primi punti lontano dal "Borel" il Finale, di scena a Voltri.

Particolare interesse anche su quello che succederà in Busalla-Imperia e Taggia-Lavagnese, con ponentini e bianconeri alla ricerca di quella continuità di risultati fin qui venuta a mancare.

Ecco tutto il programma odierno, con aggiornamenti live sulle pagine del nostro giornale a partire dalle 15.00