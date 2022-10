Calcio. Prima Categoria B: Vadese ancora ko, il Pra cala il tris al "Chittolina" con Di Placido e la doppietta di Gjoka

VADESE - PRA 1-3 (53' Romeo - 41' Gjoka, 60' Gjoka, 74' Di Placido)

Finisce qui! Pra batte Vadese 3-1, seconda vittoria di fila per i gialloneri, azzurrogranata ancora fermi a zero

90' entriamo nel recupero

88' ammonito Saltarelli per proteste

85' Romeo strattonato al limite, punizione Vadese, che cerca disperatamente di riaprire nuovamente la partita

84' ammonito Palagano

82' girandola di cambi tra le file genovesi, partita che sembra ormai indirizzata sui binari gialloneri

77' NINIVAGGI SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI, piattone destro su cui è strepitoso Lepri, bravo a deviare in angolo con la punta dei guantoni

76' RIGORE PER LA VADESE: entrata in scivolata su Sarpa, l'arbitro indica il dischetto

74' DI PLACIDO CALA IL TRIS: imbucata per vie centrali che taglia fuori la difesa di casa, diagonale rasoterra che Provato devia soltanto con la punta della dita, ma non basta per evitare la terza marcatura giallonera

73' Romeo protegge palla e si gira al limite dell'area piccola, pallone sul fondo

71' anche Di Placido si divora il 3-1, Vadese in difficoltà in questa fase

70' Arcidiacono in contropiede sciupa una buona chance, Odescalchi chiude più cattiveria ai suoi

63' veementi proteste azzurrogranata dopo un contrasto tra Romeo e Marchelli, la Vadese chiedeva fallo da ultimo uomo, Kartal di Imperia lascia proseguire

60' IL PRA DI NUOVO AVANTI! Gjoka col mancino supera ancora Provato dopo lo scarico di El Amraqui, gialloneri avanti 2-1

58' Pra che può usufruire di un'altra punizione dal limite, traversa clamorosa di Palagano!

55' si accendono gli animi dopo una rimessa laterale concessa alla Vadese (il pallone probabilmente non era uscito), espulso per proteste mister Odescalchi

53' IL PAREGGIO DELLA VADESE! Colpo di testa vincente da parte di Romeo, parità ristabilita al "Chittolina"

51' gialloneri in gol, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

47' risponde Cisternino per il Pra, destro da fuori su cui è attento Provato

46' riparte la gara, subito da annotare la conclusione di Raffa, pallone centrale controllato da Lepri

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Pra avanti 1-0 sulla Vadese, decide al momento il gol di Gjoka

44' ancora in avanti la squadra di Odescalchi, El Amraqui dalla bandierina dà il via a una lunga azione che vede poi Arcidiacono divorarsi il raddoppio: il suo colpo di testa termina di poco alto, da rivedere la difesa di casa...

41' GJOKA PORTA AVANTI IL PRA! Grandissimo mancino al volo sul cross dalla sinistra di Pavone, nulla da fare per Provato. Gialloneri avanti 1-0 al "Chittolina"

35' l'ex centravanti del Legino difende palla spalle alla porta e si gira in un fazzoletto di terreno senza però inquadrare lo specchio

34' Vittori in mezzo, spazza la difesa ospite, ma è una Vadese che sembra aver preso coraggio

33' si aprono spazi interessanti da una parte all'altra, Romeo in mezzo a due avversari riesce a conquistare nuovamente punizione dal limite

32' si divora il vantaggio questa volta Altomare, gran palla sul secondo palo per il numero dieci azzurrogranata che, solo a tu per tu con Lepri, non riesce ad angolare la traiettoria consegnando di fatto il pallone all'estremo difensore giallonero

29' Altomare da fuori non va distante dall'incrocio, gli azzurrogranata cercano di sfruttare gli errori in fase di impostazione da parte degli avversari

27' altra punizione dal limite, questa volta a favore del Pra, Palagano in diagonale a metà tra un tiro e un cross basso, il risultato è una semplice rimessa dal fondo per la Vadese

23' va in porta proprio Romeo, c'è la respinta della barriera giallonera che allontana la minaccia

22' Romeo difende palla al limite e guadagna punizione dal limite, chance su palla inattiva per la squadra di casa

21' Gjoka ancora al tiro, il suo sinistro è controllato senza problemi da Provato

18' cross di Sarpa e stacco aereo di Romeo, facile e centrale per la presa di Lepri

17' giallo per Carta, entrata in ritardo su Altomare

16' Signori da fuori cerca la conclusione di prima, nessun pericolo per la porta giallonera

15' subito un battibecco tra le panchine, Saltarelli e Odescalchi i protagonisti coinvolti

14' tenta la soluzione di pura potenza Gjoka, respinge la barriera della Vadese

13' punizione dal limite a favore del Pra, sul pallone tre uomini

11' dalla bandierina El Amraqui trova Arcidiacono appostato al limite dell'area piccola, deviazione sotto misura che si perde clamorosamente alta

10' questa volta è Carta a scaldare i guantoni di Provato, Pra in costante proiezione offensiva. Corner numero tre per gli uomini di Odescalchi

8' meglio i genovesi in questo avvio, Vadese ancora in avanti con la conclusione mancina di prima intenzione scagliata sempre da Gjoka, pallone che esce di poco alla destra del numero uno azzurrogranata

6' prima azione pericolosa costruita dal Pra: Pavone crossa dalla sinistra, tocco al limite di El Amraqui che libera al tiro Gjoka, sinistro in diagonale che termina alto sopra la porta di Provato

1' inizia la sfida con circa trenta minuti dopo rispetto al canonico orario delle 15.00, l'arbitro Kartal è giunto in ritardo al "Chittolina"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Provato, Sarpa, Pulina, Incorvaia, Carrera, Vittori, Avanzi, Signori, Romeo, Altomare, Raffa

A disposizione : Vassallo, Cavalleri, Mandaliti, Ninivaggi, Brando, Suetta

Allenatore : Saltarelli

PRA: Lepri, Arcidiacono, Pavone, Di Luca, Favorito, Marchelli, Gjoka, Carta, Di Placido, El Amraqui, Palagano

A disposizione : Zunino, Durante, Arena, Leotta, Charles, Mukaj, Vacca, Seck, Murtas