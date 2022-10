Calcio, Promozione. Come vola il New Bragno! Ma bomber Monni frena: "L'obiettivo principale è la salvezza"

Il New Bragno continua nel suo ottimo momento di questo inizio campionato e, superando in trasferta per 3-1 il Golfo Dianese, si è confermato nelle posizioni di vertice del campionato di Promozione.

I valbormidesi si piazzano a sole due lunghezze dal duo di testa formato da Praese e Ventimiglia, confermandosi matricola terribile del torneo. Tra i protagonisti in Riviera nello scorso turno di campionato il bomber Emanuele Monni, autore del suo secondo centro in campionato:

"Siamo in alto, ma il nostro obbiettivo è raggiungere il prima possibile la salvezza per poi divertirci e, magari alzare l’asticella per i prossimi anni. Non sono stupito del nostro rendimento, in settimana facciamo tanti sacrifici e quello che stiamo raccogliendo è solo il frutto del nostro lavoro".

Monni ha parole al miele per il tecnico Monte: "Il mister ci ha dato un cambio di mentalità, dalla prima volta che è entrato nello spogliatoio. Ci sta trasmettendo la giusta cattiveria per interpretare ogni partita".

A livello personale l'attaccante vuole sempre migliorarsi: "Sto vivendo questo momento grazie alla squadra. Grazie a loro ho la possibilità di provare più cose durante la partita".