Coppa Italia, l'Imperia fa sua la sfida contro la Cairese. Al 'Ciccione' ne esce un combattuto 2-1

IMPERIA - CAIRESE 2-1 (2' Ordisci , 43' Cassini- 15' Anselmo)

96' finisce qua al 'Ciccione': l'Imperia vince 2-1 una partita vibrante

95' assalto Cairese: Sassari tira ma la palla viene deviata oltra la traversa. Alta di poco

92' Proteste della Cairese: Franzino viene spintonato e va giù nell'area nerazzurra. Per il direttore Conti si può continuare

90' saranno 5 i minuti di recupero

90' Minasso sfiora il tris! L'attaccante devia il pallone da distanza ravvicinata ma non inquadra la porta

87' Boveri trattiene Minasso: altro cartellino giallo sventolato

86' si scalda la partita: giallo a Mister Lupo

84' cartellino giallo anche per Minasso

80' manovra prolungata degli ospiti che termina col tiro dell'ex Sassari: palla alta

78' ammonito Davide Sancinito

77' altro cambio per mister Lupo: Morchio sostituisce Cernaz

75' buona opportunità per la Cairese che va al tiro con Mata, da ottima posizione, ribattuto due volte. Poi la palla esce e Alessi ordina il cambio: fuori Anselmo (autore del gol) e dentro Poggi che sfiora il bersaglio grosso di testa, dopo pochi secondi

73' E' il momento di Pietro Minasso che prende il posto di Cassini nell'Imperia

68' Alessi cambi ancora: dentro Franzino per Facello

64' Occasionissima per l'Imperia, vicina al tris! Sancinito ruba palla sulla trequarti e si invola. A tu per tu con Ghizzardi mette fuori di pochi centimetri dando l'illusione del gol al pubblico presente

62' Plando successivamente rimane a terra per crampi. E viene sostituito da Paraschiva. Cambio anche nella Cairese: in campo entra Fabbri per Briano

61' ammonito il neoentrato Jebbar, è il terzo giallo tra i padroni di casa

59' Cernaz dal limite dell'area chiama all'intervento Ghizzardi. Imperia in controllo del gioco nella ripresa

58' fuori Polisena, alla prima da titolare in neroazzurro, ed entra Melandri

55' cambio nell'Imperia: fuori Ordisci dentro Jebbar

52' Vicinissima al pari la Cairese! Azione prolungata degli ospiti dentro l'area imperiese: sottoporta Saviozzi viene murato due volte, soprattutto Plando compie un autentico miracolo sul secondo intervento

Veementi le proteste imperiesi sul contatto tra l'autore del gol ed un difendente della Cairese ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per il penalty

48' Occasione Imperia! Schema di Sancinito che serve Polisena. Il tiro dell'attaccante, sul primo palo, trova pronto Ghizzardi. L'azione prosegue e Cassini va a terra dopo un contatto

19:37 - Comincia la ripresa. Cambio nella Cairese: dentro Fontana, fuori Turco

45' Il primo tempo si chiude senza recupero. Imperia avanti 2-1

45' Polisena si 'mangia' il contropiede e vanifica una potenziale ghiotta occasione. Poi sullo slancio colpisce il portiere e viene ammonito

43' VANTAGGIO DELL'IMPERIA! Cernaz tira debolmente ma Ghizzardi risponde male e Cassini si avventa sul pallone per il tap-in vincente

40' Sassari da fuori, risponde Cella! Tiro da fuori dell'ex, deviato, e l'estremo difensore mette in corner

38' ammonito Bourkaa, primo giallo tra gli imperiesi

36' Sancinito da punizione, poi da corner, la mette in mezzo ma in entrambi i casi fa buona guardia la difesa

35' giallo anche per Facello

19' Vantaggio ospite....ma è tutto fermo. Annullato per fuorigioco il gol di Saviozzi

17' Cernaz, da fuori, ma Ghizzardi respinge con una prodezza

15' ANSELMO! PAREGGIO DELLA CAIRESE! Sponda di Saviozzi e Anselmo insacca da pochi passi

10' ammonito Turco per fallo su Ordisci

2' VANTAGGIO DELL'IMPERIA! Polisena pesca Cernaz che si allarga ma inventa l'assist per Ordisci che segna in spaccata

Tra le fila dell'Imperia mancheranno Giglio e Campelli per squalifica, preservato anche il centrale Puddu che arriva da un periodo di infortunio

LE FORMAZIONI UFFICIALI

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Plando, Guida, Bourkaa, Sancinito, Cassini, Taddei, Cernaz, Ordisci , Polisena.

A disposizione: Massabò, Paraschiva, Morchio, Jebbar, Melandri, Panaino, Ardissone, Minasso, Fatnassi.

Allenatore: Lupo

CAIRESE: Ghizzardi, Turco , Nonnis, Boveri, Mata, Facello, Sassari, Diamanti, Briano, Anselmo, Saviozzi.

A disposizione: Moraglio, Brignone, Franzino, Fontana, Berretta, Poggi, Fabbri, Battistel

Allenatore: Alessi

Arbitro: Fabio Conti

Imperia e Cairese aprono il Girone A Semifinali di Coppa Italia, con inizio match alle 18:30 al 'Ciccione'.

In campionato, le due compagini sono quasi appaiate: i gialloblu sono secondi in classifica con 11 punti, una lunghezza avanti ai neroazzurri.