Calcio | L'Ospedaletti rimonta l'Albingaunia, la regola dei 7 punti mette a rischio i playoff per i bianconeri

Un pareggio che sa di vittoria per l'Ospedaletti, un mezzo passo falso che rischia di costare carissimo all'Albingaunia. Il match si chiude sul 2-2 dopo novanta minuti di pura adrenalina, ma il verdetto del campo si intreccia pericolosamente con i calcoli della classifica.

La gara inizia su ritmi altissimi. L'Albingaunia si rende subito pericolosa con Secco, neutralizzato da Gallo, mentre l'Ospedaletti risponde in contropiede con l'asse Zito-Salmaso. Massabò, estremo difensore ingauno, si dimostra reattivo salvando sulla punizione di Rotolo e su una conclusione ravvicinata di Saih.

Nella ripresa, i padroni di casa sembrano ipotecare il match. Gerosa sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner al 65' mentre dieci minuti più tardi, arriva il raddoppio firmato da Bianco, abile a freddare Gallo dopo uno scambio al limite dell'area.

Sembra finita, ma la squadra di mister Fabio Luccisano tira fuori l'orgoglio. All'89' Zito accorcia le distanze su calcio di rigore e, in pieno recupero, Molinari risolve una mischia furibonda siglando il definitivo 2-2.

Il punto odierno lascia l'amaro in bocca all'Albingaunia per motivi che vanno oltre il singolo risultato. Il distacco dal Ventimiglia, saldamente al secondo posto, è infatti salito a 11 punti.

Il regolamento federale parla chiaro: se il distacco tra la seconda e la terza classificata è pari o superiore ai 7 punti, i playoff non verranno disputati e la seconda parteciperà direttamente alla fase regionale. Con questo pareggio, l'Albingaunia vede allontanarsi l'obiettivo post-season, ma avrà ancora la possibilità per ricucire il gap nei confronti dei frontalieri. L'Ospedaletti, invece, sale a quota 26 punti, confermando una condizione atletica e mentale invidiabile.



Albingaunia: 1 Massabò, 2 Gerosa, 3 Masha (46’ 13 Alessi), 4 Buttu, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini (46’ 18 Bianco), 8 Marquez, 9 Cassata (80’ 20 Molina), 10 Ciravegna (90’+2 19 Esposito), 11 Secco (78’ 16 Giordano)

A disposizione: 12 Manti, 14 D’Aprile, 15 Fazio, 17 Savona

Allenatore: Daniele Poggi



Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Russo, 3 Saih, 4 Barbagallo (78’ 14 Molinari), 5 Cianci (80’ 17 Lanteri), 6 Bacciarelli, 7 El Kamli I., 8 Rotolo (70’ 15

Calderone), 9 Salmaso (70’ 18 El Kamli M.), 10 Zito, 11 Cordì (55’ 13 Sartori).

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Sartori, 16 Cascone, 19 Mendez, 20 Turrini

Allenatore: Fabio Luccisano



Arbitro: Pier Paolo Porzio (Genova)

Ammoniti: Saih, Cianci, Sartori, Gerosa, Ciravegna