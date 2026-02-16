Calcio | Il Legino celebra la giornata per la donazione del sangue, Nicolò e Alessio Tobia al centro Avis di Spotorno

Non solo calcio, ma un impegno costante verso il prossimo. il Legino conferma ancora una volta che i valori sportivi vanno ben oltre il rettangolo di gioco. Questa mattina, la società savonese ha rinnovato il suo legame con il mondo del volontariato attraverso un gesto concreto e vitale.

I tesserati Nicolò e Alessio Tobia si sono recati presso il centro AVIS di Spotorno per la consueta giornata mensile di donazione di sangue.

La partecipazione dei due atleti non è un caso isolato, ma parte di un progetto strutturato che vede il Legino impegnato mensilmente nel sostenere la raccolta di sangue, una risorsa fondamentale e spesso carente.



Il Comunicato Ufficiale

"Questa mattina, i nostri tesserati Nicolò Tobia e Alessio Tobia hanno partecipato con grande generosità alla giornata mensile di donazione di sangue presso il centro AVIS di Spotorno.

Ogni mese, come società, siamo fieri di sostenere queste iniziative di volontariato. L’USD Legino 1910 è al fianco della comunità, con impegno e passione, perché insieme possiamo fare la differenza.

Se anche voi volete unirvi a questa causa, contattateci: ogni donazione è un passo in più verso un futuro migliore!"