16 febbraio 2026

Calcio | Genoa. Problemi al crociato per l'albissolese Nuredini, il club non esclude l'intervento chirurgico

foto Genoacfc.it

Brutte notizie per Joi Nuredini.

L'attaccante albissolese, fresco di esordio in Serie A con la maglia del Genoa, ha purtroppo riportato un infortunio da monitorare con estrema attenzione.

Pochi minuti fa il sodalizio rossoblu ha infatti confermato la distrazione del legamento crociato anteriore, non escludendo la necessità dell'intervento chirurgico per il suo giovane centravanti.

“Nella giornata odierna il calciatore Joi Nuredini - si legge nel comunicato -  è stato sottoposto ad una risonanza magnetica al ginocchio destro in seguito all’infortunio patito sabato nel corso del match Genoa-Milan valido per il campionato Primavera 1.

L’accertamento ha evidenziato una distrazione del legamento crociato anteriore.

Nei prossimi giorni verrà valutata la necessità di un intervento chirurgico“.

Redazione

