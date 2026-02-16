Calcio | Il Vado si affida a Bellocci e poi dilaga nella ripresa, il 4-0 al Club Milano conferma il primato rossoblu (VIDEO)

Prosegue il buon momento della capolista Vado, forte di una nuova goleada dopo il 5-0 della scorsa settimana al Saluzzo. Nel match valido per la 24ª giornata del Girone A di Serie D, i rossoblu hanno travolto il Club Milano con un netto 4-0 al "Gianni Brera".

L'avvio di gara vede un Club Milano coraggioso, deciso a rendere la vita difficile alla prima della classe. I padroni di casa si rendono pericolosi in diverse occasioni, ma devono fare i conti con un Bellocci in stato di grazia. Il numero uno ligure si supera per due volte su Vedovati: prima con un riflesso felino su un diagonale mancino e, poco dopo, negando ancora il gol all'attaccante milanese con un intervento prodigioso che strozza in gola l'urlo del pareggio.

Scampato il pericolo, il Vado sale in cattedra a inizio ripresa: Bonotto pennella un cross dalla destra per la testa di Alfiero, che con uno stacco imperioso trafigge Taliento per lo 0-1. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio che taglia le gambe ai biancorossi: Alfiero veste i panni dell'assist-man e serve Arras , freddissimo nel battere il portiere con un tocco sotto di pregevole fattura. Inutili le vibranti proteste del Club Milano per una sospetta posizione di offside.

Nella seconda frazione, il Club Milano prova a rientrare in partita con una conclusione al volo di Muzio, ma Bellocci è ancora una volta attento e blocca a terra. La capolista però non perdona e chiude definitivamente i conti: Arras firma la terza rete con un destro potente dall'interno dell'area, prima che un rasoterra velenoso di Raffini fissi il punteggio sul definitivo 4-0.

Con questo successo, il Vado sale a quota 57 punti, mantenendo saldamente il comando del girone e respingendo gli assalti delle inseguitrici. Per il Club Milano, fermo a 23 punti, una sconfitta pesante nel punteggio ma maturata contro la corazzata del campionato; la salvezza passerà da sfide decisamente più abbordabili.