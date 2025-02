Gli atleti del Doria Nuoto Loano in luce al IX Trofeo Crociera Stadium Fisdir

Sì é disputato domenica 16 febbraio a Genova il IX Trofeo Crociera Stadium Fisdir di nuoto. In quest’occasione Il Doria Nuoto Loano ha raggiunto risultati straordinari confermando il proprio impegno e la qualità dei propri atleti.

"La competizione ha visto la partecipazione di un gran numero di squadre, ma il Doria Nuoto è riuscito a distinguersi per le sue performance eccezionali - spiegano dalla società del presidente Massimiliano Gattuso - Gli atleti, guidati da un team di allenatori esperti e appassionati, hanno dimostrato impegno e dedizione, portando a casa numerose medaglie in diverse categorie. Le vittorie non solo riflettono il talento dei nuotatori, ma anche il lavoro di squadra e la determinazione che caratterizzano questa realtà sportiva".

"Tra tutti meritano una citazione le ottime performances di Rafael Caglieris e Cristian Gaudino, rispettivamente 1° e 2° nei 50 stile libero e 3° e 1° nei 25 rana - si legge ancora nella nota diffusa dalla società - Il Doria Nuoto Loano si conferma così un esempio da seguire, non solo per i risultati sportivi, ma anche per il messaggio di integrazione e positività che riesce a trasmettere".

"Con questi ottimi risultati, il futuro si prospetta luminoso per la squadra, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con lo stesso spirito di entusiasmo e collaborazione che l'ha sempre contraddistinta. La comunità di Loano può sicuramente essere orgogliosa dei suoi campioni" concludono dal Doria Nuoto.