Giudice Sportivo, Promozione: squalifiche concentrate nel girone B

CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 2/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/10/2022
OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ZUCCHELLI ALESSANDRO (LEGINO 1910)
CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)
PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)
MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (I INFR)
CASALEGGIO ANDREA (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/10/2022
AVELLANO ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SQUALIFICA PER DUE GARE
AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)
AMMONIZIONE (II INFR)
FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)
al 29' st, dopo aver ricevuto la seconda ammonizione, rivolgeva numerose espressioni ingiuriose nei confronti del ddg nonché espressioni blasfeme, reiterando tale comportamento fino all'uscita dal tdg.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CAMMAROTA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SCIUTI FILIPPO (MAGRA AZZURRI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
Al termine della gara, quando la terna si trovava nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgeva espressioni di stampo discriminatorio
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)
BERTELLONI LUCA (CADIMARE CALCIO)
IMPERATRICE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)
ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CUCURNIA NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)
BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERTOZZI FILIPPO (BAIA ALASSIO CALCIO)
CAMERA LORENZO (BORZOLI)
MESSINA ANDREA (BORZOLI)
RASO MARCO (BORZOLI)
DELLATOMMASINA LUCA (CADIMARE CALCIO)
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)
SPOZIO MATTEO (CARCARESE)
DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DE MATTEIS SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)
AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)
BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)
BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)
MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MORETTI FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)
MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)
MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)
MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)
FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
MASTROGIOVANNI ANDREA (SAMPIERDARENESE)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
GIGLIO MICHAEL (SOCCER BORGHETTO)
LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)
CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)
MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)
GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)
MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
PIACENTINI RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ROSSI GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)
FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GLORIA DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MARQUEZ MANUEL (CERIALE PROGETTO CALCIO)
NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SANVITO EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923) CASASSA VIGNA
LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
SPINELLI GIULIO (GOLFO DIANESE 1923)
BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)
URUCI RIGERS (LEGINO 1910)
VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)
AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)
CATENA ANDREA (LEVANTO CALCIO)
DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)
REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)
FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)
SARPA EMANUELE (LITTLE CLUB JAMES)
BOUHRAME AMINE (MAGRA AZZURRI)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
SABATINI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)
SANTINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)
BAHRI ISSA (MARASSI 1965)
BERTONATI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)
VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)
BRESCIANI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
RICCIARDULLI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TEMPERINI JAMES PATRICK E (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BINELLO GIANLUCA (NEW BRAGNO CALCIO)
DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)
BATTUELLO GIORGIO (PIETRA LIGURE 1956)
GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)
FIRRARELLO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
PARODI FRANCESCO (SAMPIERDARENESE)
COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)
IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)
LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)
STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
CARDOVILLI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)
BACIGALUPPI ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)