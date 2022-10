C'è un nuovo innesto nella difesa del Finale.

Il direttore sportivo Roberto Belvedere ha infatti concluso la trattativa per il centrale mancino, all'occorrenza anche terzino, Domenico Messina.

Messina ha trascorsi importanti come la convocazione in Under 17 da parte del CT Silipo, per poi vestire le maglie di Pavia, Siracusa, Gozzano e Biancavilla.

Nell'ultima stagione all'Ilvamaddalena, chiusa con la promozione in D, ha anche realizzato una rete e due assist.