Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Oggi pomeriggio il recupero tra Cengio e Dego, nel ricordo di Aissam Chamhi

Si concluderà oggi la prima fase nel girone D di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Cengio e Dego si confronteranno alle ore 15:00 per capire quale squadra si qualificherà al secondo turno.

I granata devono per forza vincere per ottenere il primato nel triangolare, mentre agli ospiti basterà un pareggio per blindare il primo posto.

Qualsiasi sia l'esito della partita, ci sarà poca voglia di festeggiare dato che il match odierno è il recupero della sfida di domenica scorsa, rinviata per la morte di Aissam Chamhi.