Basket, Serie D: Alassio fa sua gara uno di finale dopo un overtime a Chiavari

“Siamo solo al primo atto e non è ancora fatto nulla con Chiavari che, non scordiamolo, ci ha sempre battuti durante la stagione regolare. Sicuramente partite di questa importanza rimarranno nei pensieri più belli dei ragazzi che, non dimentichiamolo mai, hanno un'età anagrafica molto bassa. Rimaniamo con i piedi per terra ma contentissimi di quanto seguito ha la prima squadra e della correttezza del tifo dei nostri ragazzi delle giovanili, dei genitori e appassionati guidati, come capo tifoso d'eccezione, da Merello Tommaso giunto a Chiavari, da Alba dove gioca in Serie B, a sostenere con megafono molti dei suoi ex compagni di squadra a testimonianza di quanto sia bella l'appartenenza alla "famiglia gialloblù" alassina”