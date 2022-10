Calcio, Cairese. Riassetto societario ai vertici, Federico Boveri è il nuovo vicepresidente

La nota gialloblu:

L' A.S.D. Cairese 1919 comunica di aver apportato alcune modifiche all'assetto societario, a seguito delle dimissioni del Vicepresidente, Pierpaolo Baldo, a cui vanno i nostri migliori auguri e un grande grazie per il lavoro svolto in questi anni difficili, contraddistinti dall'emergenza sanitaria. Al contempo, comunica che Federico Boveri, già presente all'interno dell'organigramma societario in qualità di responsabile dell'area scouting, è stato nominato Vicepresidente e tesoriere della nostra società. Auguriamo, quindi, a Federico un buon lavoro!