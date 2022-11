Calcio, Vadino. Il Dg Feroleto annuncia ricorso dopo la sconfitta a tavolino con la San Francesco: "Abbiamo dei margini, assumeremo comunque dei provvedimenti interni"

E' una strada che percorre due binari quella che intende intraprendere Emanuele Feroleto, avvocato e direttore generale del Vadino.

Proprio i due ruoli suggeriscono una via duplice dopo la sconfitta a tavolino comminata dal Giudice Sportivo contro la San Francesco.

Il mancato tesseramento di Coppola ha infatti annullato il 2-2 maturato sul campo.

"Come direttore generale - spiega Feroleto - non posso accettare quanto accaduto. Una società come il Vadino, che vuole continuare a strutturarsi, non può commettere una simile ingenuità, per questo motivo assumeremo rapidamente dei provvedimenti interni.

Da avvocato, posso invece dire che ci sono possibilità concrete affinchè il nostro ricorso possa essere approvato, guardando anche alle sentenze emesse in passato dalla Corte d'Appello. Coppola, infatti, è stato ammonito dalla panchina, senza entrare in campo, e la sua presenza non ha minimamente influito sul decorso del match.

Ripercussioni dal punto di vista mentale? Non credo, anzi. Il Vadino - conclude Feroleto - ha sempre reagito ai momenti di difficoltà, sono convinto che contro l'Argentina faremo una grande partita".