Calcio | Vado. Più di 100 tifosi del Barletta sono in arrivo al Chittolina

Mancano poche ore alla sfida che assegnerà il pass per la finale scudetto di Serie D.

Vado e Barletta ripartiranno dal 2-1 dell’andata in favore dei pugliesi e la formazione di mister Paci potrà contare anche sul sostegno di una nutrita presenza biancorossa sugli spalti.

Nella tarda mattinata, allo stadio Chittolina, si è svolto un summit tra le forze dell’ordine e la società del presidente Tarabotto per coordinare al meglio l’arrivo e la permanenza dei sostenitori ospiti all’interno dell’impianto rossoblù.

Nei giorni scorsi si era parlato di circa 250 arrivi dalla Puglia, ma il numero dovrebbe essere più contenuto: gli spettatori al seguito del Barletta dovrebbero infatti aggirarsi intorno alle 140 unità. Numeri comunque ottimi visti i quasi 1000 chilometri che separano le sedi dei due club.