Calcio, Pietra Ligure. Dimezzata la squalica a Gianmarco Insolito

E' arrivato il pronunciamento della Corte d'Appello dopo il reclamo del Pietra Ligure ai quattro turni di squalifica inflitti a Gianmarco Insolito.

Inizialmente erano state comminate quattro giornate di stop, ma gli organi competenti hanno dimezzato il provvedimento.

"Come indicato nel referto di gara - si legge nella nota - l’epiteto è stato profferito dal tesserato della A.S.D. Pietra Ligure 1956, una sola volta ed appare riconducibile più ad un gesto di frustrazione del giocatore per l’ammonizione ricevuta considerato che, nel mentre, calciava anche il pallone. A riprova di ciò, la circostanza che, in seguito al provvedimento di espulsione deciso dal ddg, il calciatore INSOLITO abbandonava il terreno di gioco senza nulla profferire e senza alcuna problematica o contestazione. Ancorchè trattasi sicuramente di una espressione inopportuna, a parere di questa Corte, essa non è tale da rivestire la connotazione dell’ingiuria"