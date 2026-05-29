Calcio | Il Vellescrivia si prende i Play-off regionali, mister Minetto: "Vittoria meritata, ora speriamo nel salto di categoria" (VIDEO)

C'è gioia, orgoglio, ma anche la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era in proprio potere. Il Vellescrivia ha batutto 3-1 il Savona al termine di una finale play-off tirata e spettacolare, conquistando la vittoria e il primo posto nella griglia dei ripescaggi. Una vittoria di forza e di testa per i ragazzi di mister Guido Minetto, capaci di resettare dopo la delusione del campionato sfiorato e di imporsi con merito in una splendida cornice di pubblico.

Ecco le dichiarazioni post partita del tecnico: