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Calcio | 29 maggio 2026, 18:16

Calcio | Il Vellescrivia si prende i Play-off regionali, mister Minetto: "Vittoria meritata, ora speriamo nel salto di categoria" (VIDEO)

Calcio | Il Vellescrivia si prende i Play-off regionali, mister Minetto: &quot;Vittoria meritata, ora speriamo nel salto di categoria&quot; (VIDEO)

C'è gioia, orgoglio, ma anche la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era in proprio potere. Il Vellescrivia ha batutto  3-1 il Savona al termine di una finale play-off tirata e spettacolare, conquistando la vittoria e il primo posto nella griglia dei ripescaggi. Una vittoria di forza e di testa per i ragazzi di mister Guido Minetto, capaci di resettare dopo la delusione del campionato sfiorato e di imporsi con merito in una splendida cornice di pubblico.

Ecco le dichiarazioni post partita del tecnico:

Gabriele Siri

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