Calcio, Eccellenza. Finale, cade il fortino interno del "Borel": il Busalla passa 2-1

FINALE-BUSALLA 1-2 (32' Risso - 42' Bottino, 50' Ottoboni)

45'+6' Tenta l'assalto finale con un doppio corner la formazione di Ferraro con anche Illiante nell'area avversaria ma non c'è più nulla da fare, arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria del Busalla.

45' Si andrà avanti ancora per 5' di recupero.

45' Episodio dubbio nell'area genovese con Montaldo in uscita su Stagnaro, per il direttore di gara si tratta di fallo in attacco.

43' Altra buona occasione ma la mira degli avanti finalesi è sbilenca e la palla termina fuori. Montaldo perde troppo platealmente tempo nel rimettere in gioco il pallone, ammonito.

41' Mischia nell'area genovese per raccogliere la rimessa laterale del Finale, sulla respinta si avventa Coulibaly che calcia di prima intenzione trovando sulla sua traiettoria Erroi. Colpo "dove non batte il sole" per il difensore che esce momentaneamente.

38' Azione convinta dei finalesi dalla sinistra, cross in area su cui intervengono in contemporanea un difensore e Metalla, l'attaccante di casa viene poi ammonito per il contrasto.

37' Altro cambio nel Finale, esce Cristaldi al posto di Belvedere.

35' Proprio il capitano giallorossoblu ora lascia il campo, al suo posto Cosentino.

32' Proteste per Scalia, ammonito.

30' Compagnone vuole la conclusione direttamente in porta su calcio di punizione da circa 25 metri, la barriera devia e manda in angolo.

28' Ancora Finale in avanti, stavolta Stagnaro da pochi passi calcia con poca convinzione e manda a lato.

26' Conclusione un tantino velleitaria di Metalla da posizione defilata, tiro troppo debole che Montaldo blocca a terra.

25' Fallo su Metalla, Scalia furbescamente batte velocemente addosso a Erroi non a distanza, ammonito il centrale del Busalla.

22' Si va a sedere in panchina Cotellessa, al suo posto in campo entra Pintus.

20' Cambia sull'esterno destro il Finale: Caligaris entra al posto di Paniate.

19' Miracolo di Illiante con un Repetto non troppo freddo che cerca il piattone piazzato, l'estremo ex Vado con i piedi intercetta il tiro.

18' Cambia mister Ferraro, dentro un attaccante come Stagnaro fuori il centrocampista Serhiienko.

15' Intervento rude di Repetto a centrocampo, ammonito l'esterno biancoblu.

13' Scontro a centrocampo, rimane a terra Coulibaly colpito al volto e sanguinante, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo per la medicazione del caso.

9' Fa prevalere la sua fisicità la squadra di Lanzarone sui piazzati e sul corner spunta ancora Ottoboni di testa, palla alta.

8' Cerca la conclusione dalla distanza Repetto, Illiante si distende a terra e manda in angolo.

5' RIBALTONE BUSALLA! Calci piazzati ancora fatali per il Finale, stavolta il velo di Repetto sulla battuta di Ottoboni inganna tutti e la palla si infila alle spalle di Illiante.

1' Nessuna novità rispetto alla chiusura di primo tempo tra i ventidue in campo, si riparte al "Borel"

SECONDO TEMPO



45' Non c'è recupero e nessuna nuova azione da segnalare, il primo tempo si chiude in parità.

42' PAREGGIO DEL BUSALLA! Trova la rete Bottino con la testa inserendosi quasi indisturbato sulla traiettoria tesa di Compagnone da calcio d'angolo e superando facilmente Illiante.

34' Grande occasione per il Busalla, Gottingi taglia dentro al campo e calcia, palla di pochissimo fuori. In realtà il tocco di Illiante era parso chiaro, ma non è stato ravvisato né dal direttore di gara né dall'assistente.

32' FINALE IN VANTAGGIO! Palla al bacio di Brollo con l'esterno per Risso che in infila tra le linee difensive ospiti e con un tocco morbido supera Montaldo!

31' C'è già una sostituzione tra gli ospiti: fuori Cafferata, al suo posto Oliva.

27' Piazzato a cercare Ottoboni, il colpo di testa del centrocampista busallese è alto.

25' Proteste del Finale per Brollo che viene atterrato in area dopo aver anticipato il difensore genovese. Per l'arbitro non c'è nulla.

22' Prova ad andarsene in velocità tra due difensori finalesi Traverso che però si allunga troppo la palla e agevola l'uscita bassa di Illiante.

20' Primo ammonito di un incontro che ha raggiunto una fase di equilibrio sostanziale in questi minuti è Ottoboni.

10' Partita viva e ora tocca ai padroni di casa farsi pericolosi: Brollo cicca la conclusione dopo un buon dribbling in area, poi sul prosieguo Metalla pescato da Messina sul secondo palo si fa parare la conclusione tesa.

8' Pressione asfissiante del Busalla, stavolta a salvare sulla linea la conclusione di Comagnone è Gasco. Finale in difficoltà in questa prima fase.

7' Doppia chance per i biancoblu: prima Traverso colpisce il palo con l'esterno, poi è Illiante a superarsi sulla conclusione degli avversari.

6' Primo squillo del match del Busalla: su una chiusura non perfetta dei giallorossoblu i genovesi trovano il filtrante giusto per Repetto, Illiante para.

1' Con qualche minuto di anticipo c'è il calcio d'inizio fischiato dal signor Torriglia di Novi Ligure.

PRIMO TEMPO

Ecco quindi le scelte dei due tecnici.

FINALE (4-3-3): Illiante; Paniate, Gasco, Scalia Messina; Coulibaly I., Serhiienko, Cristaldi; Risso, Metalla, Brollo.

A disposizione: Mondino; Arzarello, Caligaris, Marangi, Cosentino, Talka, Renda, Belvedere, Stagnaro.

Allenatore: F. Ferraro.

BUSALLA (4-2-3-1): Montaldo; Gottingi, Bottino, Erroi, Piccardo; Ottoboni, Traverso; Cafferata, Compagnone, Repetto; Cotellessa.

A disposizione: Costa; Massone, Oliva, Piemontese, Sesta, Pintus, Maugeri, Patti, Bei.

Allenatore: G. Lanzarone

Le porte del "Borel" restano ancora blindate dall'inizio della stagione, eppure il Finale degli undici punti finora raccolti finora in classifica ben dieci li ha raccolti tra le mura amiche.

Su questo fattore e sulla consapevolezza crescente di poter dire la propria nella lotta salvezza, i giallorossoblu di mister Flavio Ferraro affrontano il Busalla, appaiato ai savonesi in graduatoria, per cercare punti che possano condurli almeno per una domenica di nuovo fuori dalla zona playoff in attesa di un tour de force finale di girone denso di scontri diretti e con squadre d'alta classifica.