Nuova partnership: siglata a Savona la convenzione tra Libertas e Fitarco

Siglata al Coni Point di Savona la convenzione tra il Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps e la Fitarco (Federazione Italiana tiro con l’arco). A firmare il rapporto di collaborazione fra il nostro Ente e la Federazione il presidente nazionale Andrea Pantano ed il presidente federale Fitarco Mario Scarzella. Con la convenzione le parti si impegnano, anche attraverso le rispettive struttire territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti Locali e le scuole una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici. L’obiettivo della convenzione è favorire la promozione dell’attività sportiva nella scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi didattici, promuovere lo studio e la conoscenza, la divulgazione, la pratica della attività sportiva e della cultura del Tiro con l’Arco. Promotori della convenzione due Savonesi: il presidente Regionale Libertas Aps, Roberto Pizzorno ed il consigliere federale Enrico Rebagliati.