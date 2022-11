Podismo. Alice Minetti e Lorenzo Rostagno sono i trionfatori del 4Chiese Trail

Si è svolta questa mattina in una giornata soleggiata e ventosa la quinta edizione del 4Chiese Trail. Competizione di Trail Running organizzata dalla ASD KRAV MAGA PARABELLUM che prende il via a Verzi di Loano a si sviluppa nel territorio montano di tre comuni: Loano, Pietra Ligure e Giustenice.

La competizione è andata sold-out già una settimana prima dell’evento: circa 250 atleti si sono dati battaglia sulle due distanze competitive da 20km e 13km, mentre 15 bambini e 40 camminatori sono stati impegnati nella distanza “mini” da 5km.

A primeggiare nella gara “regina” da 20km sono stati Rostagno Lorenzo per gli uomini in 2ore 03min e 48sec (a 2 minuti dal record del percorso) seguito da Bayo Guardiola Antoni in 2ore 08min e Maiello Gianni in 2ore 09min.

Il podio femminile ha visto primeggiare Minetti Alice in 2ore e 27min davanti a Lagomarsino Sara e Virginia Olivieri, rispettivamente 2ore e 29min e 2ore e 31 minuti.

Per quanto riguarda invece la gara da 13km a spuntarla è stato Novaro Mattia in 1ora e 30 minuti, davanti Vinardi Giorgio 1ora e 31min e Grosso Mattia 1ora e 33min.

Il podio in rosa ha visto salire sul gradino più alto Ramona Siri in 1ora e 45, seguita da Fierile Monica e Boetto Elisa giunte a pochi secondi di distanza in 1ora e 52min.

Nella gara da 5km riservata ai giovani runners di età compresa fra i 7 e i 13 anni ad imporsi fra i maschietti è stato Fronza Mirko seguito da Antonini Leonardo e Dutto Leonardo. Per le femmine invece il podio è stato formato da Vignola Gaia prima, Merlo Giulia seconda e Stickel Vittoria terza.

Fortunatamente la manifestazione si è conclusa senza grossi incidenti per gli atleti in gara e la festa ha potuto proseguire sotto un tiepido sole con il famigerato Polenta Party preparato dai ragazzi dell’associazione Verzi Group.

Entusiasti gli organizzatori del TEAM KMP che dichiarano: “Siamo davvero felici di essere finalmente tornati alla normalità dopo questi due anni un po' in sordina a causa della pandemia, la risposta degli atleti è stata davvero importante ed essere riusciti ad attirare oltre 300 persone sui nostri sentieri ci rende davvero fieri. Ci teniamo a ringraziare soprattutto i volontari che ogni anno si prodigano ad aiutarci nell’organizzazione di una manifestazione che senza il loro preziosissimo contributo non si potrebbe svolgere e infine dobbiamo un doveroso ringraziamento anche agli sponsor e alle istituzioni, il Comune di Loano in primis, sempre molto sensibili al tema dello sport e della socializzazione.”