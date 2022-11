Basket, A2 femminile: l'Amatori Savona bene per un tempo, poi Umbertide rimonta e vince al PalaPagnini

Serie A2 femminile – Girone Sud –

Giornata 6

Azimut Wealth Management Amatori Savona 62 – La Bottega del Tartufo Umbertide 65

Sesta giornata del Girone Sud di Serie A2 Femminile, a Savona arrivano dall’Umbria le ragazze di coach Staccini: Umbertide è reduce da tre sconfitte consecutive ed è in cerca di riscatto in terra ligure, Amatori Savona, invece, è fin qui imbattuta tra le mura di casa e cerca la terza vittoria al PalaPagnini per accumulare preziosi punti salvezza.

La partita si apre come meglio non si poteva sperare per le padrone di casa, che passano al comando con un parziale di 10-0 firmato Pobozy – Zanetti.

Umbertide, non ancora pienamente in partita, fa fatica ad attaccare con ordine e finisce spesso per andare a sbattere contro la solida difesa Biancorossa.

Nella seconda metà del quarto Savona si concede qualche piccola amnesia su entrambi i lati del campo, così le umbre ne approfittano per rendere meno pesante il passivo del primo quarto; la tripla di Cupellaro manda le due squadre al primo mini-riposo sul 17-11-

Nel secondo parziale le due squadre iniziano rispondendosi colpo su colpo: la tripla di Salvestrini è pareggiata da quella di Boric per la squadra ospite che inizia a mettere maggiore pressione sulle portatrici di palla dell’APS e a recuperare palloni senza però punire con costanza gli errori delle Pappagalline.

La tripla da distanza siderale di Giulia Picasso è la svolta del secondo quarto savonese, da qui in poi la formazione di casa trova energie e concretezza su tutti e due i lati del campo e con i canestri di Pobozy, Salvestrini e Leonardini si porta in vantaggio di 13 punti sulle avversarie.

Il libero mandato a segno da Pompei fissa il risultato del primo tempo sul 36-24.

Al rientro in campo Savona continua a sfoggiare la miglior Salvestrini della stagione (saranno 17 punti finali per lei con 5/6 da tre punti) mentre Umbertide si affida a Stroscio e a Pompei che diventano protagoniste assolute alternando canestri in penetrazione a centri dalla lunga distanza. Nonostante qualche segnale di cedimento, Savona rimane avanti di 10 punti fino a 1 minuto dalla fine, poi una serie di errori ingenui e i canestri di D’Angelo e Boric riaprono definitivamente la partita: 51-49 alla fine del terzo parziale.

Nell’ultimo periodo Savona rimane mentalmente in partita soltanto per i primi minuti, poi la pressione alta di Umbertide manda totalmente fuori giri le biancorosse: l’ennesima tripla di Salvestrini, invece di demoralizzare le umbre, è la sveglia definitiva che aspettavano le ragazze di coach Staccini che superano nel punteggio Savona con i canestri di D’Angelo e Scarpato.

Il controsorpasso ligure è firmato da Zanetti, ma la playmaker umbra Pompei chiude la sua ottima partita con un lay-up e un due su due ai liberi.

Risultato finale Amatori Savona 62 – Umbertide 65.

Questo il commento dell’ala dell’Amatori Savona Carolina Salvestrini al termine della partita: “Nel secondo tempo Umbertide ha alzato l’intensità, le umbre venivano da tre sconfitte consecutive per cui hanno messo in campo tutte le energie che avevano per vincere. Essendo anche una squadra più esperta della nostra alla fine hanno avuto la meglio.

A noi è mancata reattività e lucidità nei momenti finali”.

“Le ragazze sono state brave a crederci” – commenta invece coach Staccini - “Venivamo da un momento difficile ed avevamo varie assenze tra le nostre fila. Nel finale ci sono stati episodi decisivi ma la squadra è stata capace di reagire e rimontare dal -17 fino a chiudere il quarto periodo a pari con Savona.

La disciplina dimostrata nel finale di partita è stata decisiva”.

Tabellini:

Amatori Pallacanestro Savona: Ceccardi 3, Ghigliotto ne, Salvestrini 17, Pesce ne, Poletti, Lo Re ne, Sansalone, Picasso 3, Paleari 3, Leonardini 2, Pobozy 14, Zanetti 20. All Dagliano, Ass Cacace, Colandrea, Faranna.

Umbertide: Pompei 17, Bartolini ne, D’angelo 14, Scarpato 8, Boric 11, Stroscio 12, Avonto ne, Paolocci, Savatteri ne, Cupellaro 3. All Staccini.

Prossimo appuntamento con la Serie A2 sabato prossimo per la trasferta delle savonesi ad Empoli.