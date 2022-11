Rugby: i risultati delle liguri, il Savona pareggia il derby Under 17 contro l'Union Riviera

Alla ripresa del Campionato di Serie A il CUS Genova è riuscito a sfruttare ottimamente l’appuntamento casalingo costringendo alla resa un coriaceo ASR Milano. Sei mete a tre per gli universitari guidati in panchina da Francesco Bernardini. Mete liguri siglate da Vimercati (doppietta), Satta, Felici, Grassotti e Gesa con i piazzati di Brendon Manivenga per un totale di dodici punti. Nuova sconbfitta, invece, per la Pro Recco costretta alla resa a Lambrate da un ordinatissimo CUS Milano. Intanto in Serie C si è conclusa la fase di qualificazione, e le Province dell’Ovest ha messo così in riga Spezia, Amatori Genova, CUS GenovaB ed UnionRiviera. Sono iniziati anche i tre tornei giovanili. Fra gli Under 19 buon inizio della Pro Recco, vincente nel derby con l’Amatori Genova, con mete segnate da Camoirano, Sbarbori, Massa(doppietta) con piazzati di Olivieri.

SERIE A GIRONE 1 (VI GIORNATA)

CUS Genova – A.S.R. Milano 42/24

CUS Milano – Tossini Recco 45/10

Noceto – Amatori Alghero 20/15

Parabiago – TK GROUP VII Torino 23/17

Promotica I Centurioni – Parma 21/20

Biella in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 26, I Centurioni 22, Noceto 21, Parma 18, CUS Milano 17, VII Torino 13, Alghero 11, Biella 7, Milano 6, CUS Genova 5, Pro Recco punti 0.

SERIE C – QUALIFICAZIONE (V GIORNATA)

Province dell’Ovest – DF Ferroviaria ITALIA Spezia 15/5

Union Riviera – CUS Genova cad. 15/27

Amatori Genova in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Province dell’Ovest punti 14, Spezia punti 13, Amatori Genova 11, CUS Genova Cad. 10, Union Riviera punti 0.

UNDER 19 INTERREGIONALE GIRONE 1 (I GIORNATA).

Pro Recco – Amatori Genova 31/24

Biella – Collegno 79/0

VII Torino – Moncalieri 85/0

Unione Monferrato – URPA Alessandria 104/5

Union Riviera in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Unione Monferrato, VII Torino, Biella, Pro Recco punti 5, Amatori Genova 1, URPA Alessandria, Collegno, Moncalieri ed Union Riviera punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (I GIORNATA)

CUS Torino – S. Mauro 36/14

Unione Monferrato – Amatori & Union Milano 10/40

Province dell’Ovest – Amatori Genova 34/43

Lainate – Parabiago (posticipata al 30.11.22)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino e Amatori&Union Milano e Amatori Genova punti 5, Province dell’Ovest 1, Lainate (*), Parabiago (*), Unione Monferrato e S.Mauro punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA)

CUS Genova – URP Alessandria 37/12

Union Riviera – Savona 19/19

Province dell’Ovest n.2 (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 5, Union Riviera e Savona 2, URPA Alessandria e Province dell’Ovest2 punti 0.

UNDER 15 (VI GIORNATA) sabato

CFFS Vespe Cogoleto - CUS Genova2 23/0

UR Riviera - CUS Genova 1 36/7

S.E.&.0.