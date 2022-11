Volley Day 2022: la Pallavolo in Liguria celebra le sue eccellenze. Manfredi: "Movimento in crescita"

Alla presenza del presidente federale Giuseppe Manfredi, il Comitato ligure della Federazione Italiana Pallavolo ha premiato le protagoniste e i protagonisti della stagione 2021-2022 in occasione dell'annuale Volley Day in scena allo Starhotels President di Genova.

“Siamo all’inizio di una nuova stagione, la prima dopo il COVID regolarmente calendarizzata, con la speranza che la programmazione in tutti i settori possa proseguire così come prevista. Desidero ringraziare i nostri dirigenti per il loro spirito di servizio e la capacità di reggere l'urto di questa pandemia e, quindi, sopportare lo stop a più riprese delle gare – ricorda la presidente regionale Anna Del Vigo, - Anche la situazione attuale ci preoccupa perché siamo di fronte alle difficoltà economiche insormontabili legate al problema energetico“. I numeri. “Salvo qualche problematica per il settore maschile, i numeri dei campionati regionali sono in linea con le stagioni precedenti. Abbiamo eccellenze nel beach volley e programmi già avviati per l'attività giovanile in vista del Trofeo delle Regioni 2023 sia a livello indoor con i tecnici Totire e Parodi che per il beach con Luca Despini. Continuiamo a credere e a investire nella formazione degli Allenatori e degli Ufficiali di Gara perché la loro crescita è indispensabile per il miglioramento del nostro intero movimento“.

A Giuseppe Manfredi è andata una "Rete d'Oro" speciale da parte del Comitato ligure della Federvolley. Applausi e riconoscimenti per il Presidente delle 100 medaglia, numero uno della Federazione che celebra un 2022 straordinario sotto il profilo delle vittorie internazionali. "Sono felice di poter festeggiare questo riconoscimento con tutto il movimento ligure - sorride Manfredi - in una Regione che lavora tantissimo a livello giovanile e che contribuisce con i suoi giovani e i suoi tecnici a portare linfa alle selezioni azzurre. I successo sono importanti ma a me piace di più evidenziare il grande lavoro in campo giovanile e qui la Liguria è in prima fila. Alle Istituzioni chiedo più sostegno per le strutture. Abbiamo bisogno di aver palestre per poter far crescere i nostri giovani. Le nostre società hanno saputo superare l'emergenza covid e oggi resisteranno anche alla grande crisi del caro-bollette. Ma dobbiamo poter avere le palestre per poter lavorare e anche per poter tornare qui in Liguria con le nostre Nazionali. Noi ci siamo, aspettiamo un segnale importante e sono felice oggi di aver potuto incontrare l'assessore regionale allo sport Simona Ferro e l'assessore comunale alle politiche giovanili, Francesca Corso".

LE PREMIAZIONI

Ennesima stagione da incorniciare nel beach volley per Greta Filippini e Maria Molinari, confermatesi ai vertici del panorama nazionale giovanile con l'argento tricolore Under 20. Il Comitato Fipav Liguria ha poi ricordato i successi internazionali di Luca Porro, campione europeo Under 20, e Paolo Porro, campione europeo Under 22 . Due perle in un'estate indimenticabile per la Pallavolo nazionale culminata in sei titoli continentali giovanili, la vittoria del Mondiale maschile e il bronzo della Nazionale assoluta femminile. Un riconoscimento andrà anche al tecnico Luca Leoni per la vittoria del titolo italiano Under 19 con Matervolley e per aver affiancato coach Fanizza nella vincente spedizione continentale Under 22.

Applausi per la Serteco Volley School promossa in B1 Femminile. Capolavoro Albisola con doppia promozione maschile e femminile dalla C alla B maschile e alla B2 femminile. Tre le squadre promosse dalla D alla C nell'ultima stagione: Santa Sabina, Carcare e Alassio Volley tra gli uomini, AGV Campomorone, Pallavolo Futura e Virtus Sestri tra le donne.

Straordinario en plein regionale a livello maschile firmato dalla Colombo Volley Genova nei campionati Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 e Under 13 3x3. A esser incoronato in campo femminile sono la Clapsy Albisola Volley (Under 19), Normac Volley Plan-AVB (Under 18), la Serteco Volley School (Under 16), la Cogovalle-Vallestura (Under 14) e la Volley DonBosco Genova – Sportandgo (Under 13)

La Fipav Liguria ha, inoltre, celebrato le squadre vincitrici dei Campionati di Categoria nel minivolley. Dalla Colombo Volley Genova (S3 secondo livello maschile) all'Albaro Volley nell'S3 secondo livello femminile per arrivare all'Assarotti Volley Genova – SEI Sport (S3 primo livello misto).

A chiudere il Volley Day, come per tradizione, la consegna della "Rete d'Oro", destinata a un dirigente sportivo che ha dedicato la propria vita alla pallavolo. L'edizione 2022 del premio è stata assegnata a Alberto Locori, storico dirigente spezzino, sia a livello di società che in federazione. Un impegno, quello di Locori, anche sulle colonne de Il Secolo XIX in qualità di giornalista che segue da decenni la pallavolo del territorio.