Volley, Serie C. Albenga Volley sconfitta in rimonta: il Celle Varazze passa 3 a 2

Sconfitta che fa male quella maturata ieri sera sul campo del Celle Varazze, l’Albenga Volley di coach Siccardi va sopra di due set, per poi farsi rimontare e battere al tie break.

Prova quasi perfetta nei primi tre set, due punti che non arrivano mandano la sfida al quarto e da li in avanti non c’è più storia, la squadra ingauna non sembra più la stessa e cade sotto i colpi delle avversarie.

Nota positiva il punto messo in cascina, la distanza dalle due nuove capoliste, che diventa la coppia Cogovalle e Celle Varazze, è di appena una lunghezza.

CELLE VARAZZE VOLLEY – ALBENGA VOLLEY 3-2 (17-25 / 18-25 / 27-25 / 25-23 / 15-10)