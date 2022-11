Volley, Serie D. Non si ferma il Tweener Andora, coach Ammendola: "Prima vittoria di un trittico molto difficile"

La cinquina è arrivata, il Tweener Andora non sbaglia contro la Farmacia San Nicolò Albisola e si porta a +4 sull’immediata inseguitrice Carcare. Un successo di spessore, come confermato dalla coach biancoblù Alessia Ammendola:

“Portiamo a casa i primi tre punti di un trittico di gare molto complesse. Giocare contro l’Albisola non è mai facile, abbiamo sofferto un po’ in attacco ma tutto sommato abbiamo espresso un buon gioco di squadra, sia nel sistema difesa sia ricezione. Questa settimana ci prepareremo per la partita di domenica 20 in casa del Quiliano, per poi affrontare sabato 26 in casa nostra il Carcare, prima della pausa di campionato. Saranno due settimane cruciali per il nostro cammino.”