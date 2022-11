Calcio. Prima Categoria B. Spotornese troppo svagata, i difensori goleador lanciano il Pra, al "Ruffinengo" finisce 0-3

SPOTORNESE - PRA 0-3 (11' Arcidiacono, 33' Arcidiacono, 78' Marchelli)

FISCHIO FINALE AL "RUFFINENGO", NETTA VITTORIA DEL PRA, CHE SI IMPONE 3-0 SULLA SPOTORNESE, AL SECONDO KO DI FILA, GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI ARCIDIACONO E AL GOL DI MARCHELLI

94' INTILI ANGOLA TROPPO, PALLONE SUL FONDO. RECORD NEGATIVO PER I BIANCAZZURRI, CHE FALLISCONO TRE PENALTY NELLA STESSA GARA

93' RIGORE SPOTORNESE, IL TERZO DELLA GARA.

91' c'è ancora tempo per il diagonale di Leotta deviato in angolo da Filippi, titoli di coda sulla sfida

90' inizia il recupero, qualche spicciolo di gara per Seck, esce Di Placido

89' a caccia del gol della bandiera la Spotornese, Orcino scodella in mezzo per Carminati, ma il suo destro volante non impensierisce Lepri

85' cinque al termine, si aspetta ormai il fischio finale

80' CARMINATI A SEGNO, MA L'ARBITRO FA RIPETERE E LEPRI INTUISCE LA TRAIETTORIA SPEDENDO IN CORNER. Non è serata per la squadra di Dorigo, bravo il numero uno giallonero a tuffarsi alla propria sinistra dove l'attaccante di casa aveva calciato anche il primo penalty

79' SECONDO RIGORE PER LA SPOTORNESE, tocco di mano di un giocatore genovese sulla conclusione di Cossu

78' CALA IL TRIS MARCHELLI! Colpo di testa vincente sul corner battuto da El Amraquoi, da rivedere la difesa di casa suì piazzati

75' Di Placido vicino al 3-0, ribattuta la conclusione dal limite dell'area piccola dell'attaccante giallonero, bravo nell'occasione Larosa a gestire il pallone sulla sinistra. Esce intanto Scatassi, al suo posto Mukaj

73' girandola di cambi che prosegue anche tra le fila genovesi, Sabeur rileva Gjoka

72' dentro anche Intili, richiamato in panchina Crovella

70' Shahini lascia partire un rasoterra insidioso dal limite, troppo poco per creare seri grattacapi a Lepri

69' Arcidiacono lascia il campo a Marchelli

68' altro traversone di Cossu, manca però precisione negli ultimi venti metri

65' si scaldano gli animi davanti alla panchina genovese, interviene il direttore di gara per riportare la calma

63' si gioca la carta Shahini mister Dorigo, fuori Bogarin

61' ammonito un componente della panchina del Pra

59' si riaffaccia in avanti il Pra, solito sinistro educato di Gjoka che non riesce però ad imprimere forza al pallone. La Spotornese ha avuto una ghiotta chance per riaprire la gara, bravo il portiere giallonero a respingere il piattone di Cossu

57' LEPRI DICE DI NO A COSSU, ERRORE DAGLI UNDICI METRI PER LA SQUADRA DI DORIGO. Si resta 0-2

56' RIGORE PER LA SPOTORNESE! L'ARBITRO RAVVISA UNA TRATTENUTA SULLA PUNIZIONE DI COSSU E INDICA IL DISCHETTO

55' aumenta il peso offensivo Dorigo, dentro Ormenisan per Lione. Spazio anche a Ferrotti al posto di Bianco

54' Carminati tenta il destro da fuori, conclusione masticata che viene controllata a terra da Lepri. Non è facile per la Spotornese organizzare trame offensive ordinate, il Pra continua a gestire con attenzione e lucidità il doppio vantaggio

51' esce Palagano, al suo posto Vacca

49' primo giallo del match all'indirizzo di Gjoka

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo un paio di minuti di recupero. Conduce 2-0 il Pra, doppietta di Arcidiacono tra l'11' e il 33'

38' Bianco conquista un'interessante punizione dal limite, Cossu centro lo specchio ma trova la parata a terra di Lepri

35' si mette male ora per la squadra di Dorigo, sembra averne di più il Pra, che dimostra ancora una volta organizzazione e qualità nei singoli

33' ANCORA ARCIDIACONO! IL RADDOPPIO DEL PRA! Traversone forte e teso da sinistra, sfera che arriva sul secondo palo dove l'esterno genovese deve solo appoggiare in fondo al sacco.

31' Gjoka si libera al tiro da venticinque metri, gran sinistro a giro che fa la barba al palo con Filippi immobile

30' non ce la a proseguire Colombino, al suo posto Cossu

24' traiettoria insidiosa di Orcino, mischia furibonda in area con un contatto dubbio tra il portiere Lepri e Colombino, per il direttore di gara è tutto regolare

23' traversone di Lione sul secondo palo dove Arcidiacono preferisce non correre rischi concedendo angolo alla Spotornese

21' Bogarin se ne va in bello stile sulla sinistra e serve all'indietro per Bianco, primo controllo non impeccabile e l'attaccante di casa perde l'attimo per calciare

19' Arcidiacono raccoglie la corta respinta della difesa biancazzurra e calcia di prima col mancino, troppo centrale per impensierire Filippi, ma arriva al tiro con facilità la squadra di Odescalchi

17' Palagano sempre minaccioso sulla trequarti sinistra, particolarmente ispirato il numero ventidue ospite che guadagna un altro giro dalla bandierina

15' cerca di reagire la Spotornese, che rischia però di esporsi alle ripartenze di un Pra che mostra sempre grandi doti tecniche quando si affaccia nella metà campo avversaria

11' ARCIDIACONO! AVANTI IL PRA! Al secondo tentativo dalla bandierina trova l'incornata vincente il numero due giallonero, si sblocca l'anticipo del "Ruffinengo"

10' primo angolo del match a favore dei genovesi, traiettoria troppo lunga che taglia fuori causa tutti i compagni di squadra

6' risponde sul versante opposto Palagano, diagonale dal vertice dell'area piccola controllato da un attento Filippi

5' azione personale per vie centrali da parte di Colombino, conclusione rasoterra che non crea problemi a Lepri

3' il tecnico savonese costretto a rinunciare ad A. Cosentino nel riscaldamento, al suo posto gioca Ottonello

2' serata ventosa al "Ruffinengo", come sempre presenti i Drunkers con bandiere, cori e fumogeni ad incitare i ragazzi di mister Dorigo

1' inizia la gara! Colori tradizionali per le squadre: biancazzurri per la Spotornese, gialloneri per il Pra

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Lione, Cosentino P., Ottonello, Bogarin, Orcino, Carminati, Bianco, Colombino

A disposizione : Genta, Basso, Cosentino A., Ormenisan, Shahini, Tomasi, Ferrotti, Intili, Cossu

Allenatore : Dorigo

PRA: Lepri, Arcidiacono, Leotta, Larosa, Favorito, Arena, Gjoka, Scatassi, Di Placido, El Amraquoi, Palagano

A disposizione : Barbaro, Marchelli, Perdelli, Mukaj, Vacca, Seck, Sabeur