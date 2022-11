Calcio, Savona. Cittadino rinvia il summit con la squadra alla prossima settimana: "Appena sfebbrato sarò in Liguria"

Arrivati alle porte di dicembre un confronto schietto e diretto tra società e squadra si configura ormai improcrastinabile.

Un primo bilancio di questi mesi, tra la proprietà del Savona e chi porta in campo la maglia biancoblu, è infatti necessario per preservare quel livello di compattezza imprescindibile per poter ambire a un campionato di vertice.

Spegnere reciprocamente i dissidi e le frasi a mezza bocca, mantenendo i rispettivi impegni, sarà determinante per giocarsi le proprie carte in un campionato che appare, a detta degli stessi addetti ai lavori, di livello tutt'altro che eccelso (a meno che su entrambi i fronti non si cerchi una gloria personalistica: tutto un altro piano).

Perso il treno di questo fine settimana, il presidente Massimo Cittadino auspica di essere a Savona nel prossimo week end, a patto che i sintomi influenzali non siano l'anticamera di un'infezione da Covid.

"Sono davvero dispiaciuto di non poter parlare con la squadra e al contempo con l'amministrazione di Altare.

Se lo stato febbrile esula dalla possibile infezione da Covid, conto infatti di essere a Savona nella nuova settimana per rispettare quel calendario di impegni che avevo prestabilito.

Rinforzare la rosaresta un obiettivo primario nella finestra di dicembre, così come darsi da fare sulla questione campo. Sappiamo che dal Coni i solleciti all'ambasciata sono costanti per sbloccare l'arrivo dei ragazzi del Camerun: da parte loro hanno infatti già consegnato tutta la documentazione richiesta".