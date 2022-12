Calcio: i risultati delle partite Pisa-Modena e Palermo-Cittadella

I risultati delle sfide di calcio della Serie B hanno regalato al Pisa la vittoria ed il pareggio per i siciliani. I toscani ottengono la 5 vittoria consecutiva, i palermitani invece non riescono a prendersi ancora una rimonta. Nella piattaforma dedicata al mondo dello sport, hai la possibilità di avere le offerte dei nuovi bookmakers, i consigli sulle competizioni sportive, promozioni, vantaggi e bonus che per saperne di più si può andare a verificare sul sito di casino online aams.

La partita Pisa-Modena

Una partita che inizia con molta energia ma anche tanto equilibrio, che subito rompe il ghiaccio intorno al 19’ con il giocatore Ettore Gliozzi che tenta l’azione del gol, ma la squadra del Modena con Nicholas Bonfanti che riesce bene a sfruttare una deviazione dentro l’area compie un gol e porta in vantaggio la sua squadra. Qualche minuto di gioco in campo, e dopo circa mezz’ora Diego Falcinelli va vicino al raddoppio ma non fa in tempo, perché i toscani con un rigore assegnato dopo il tocco di mano tra pareggia tocco di mano tra Mauro Coppolaro sul cross di Pietro Beruatto, pareggiano. Dopo un pò si nota Riccardo Gagno che riesce bene a neutralizare il giocatore Ettore Gliozzi, ma l’arbitro a causa della posizione sbagliata, fa ripetere. Dunque il calciatore Ettore Gliozzi sul dischetto riesce a fare un tiro dove mette la palla in rete. Per sapere chi è stato nominato presidente onorario dell'Albenga calcio, si può andare a leggere su questo link.

Il secondo tempo

Nella ripresa del gioco, subito si butta Ernesto Torregrossa che non perde tempo a mettere il gol che nonostante le proteste del Modena per un tocco di braccio, è comunque stato convalidato. Un secondo tempo dove poi si notano i giocatori con passaggi di palla e poca conclusione, ma all’83’ Gaetano Masucci mette il terzo gol in rete. La squadra del Modena non molla e ci prova con il sinistro di Luca Magnino, ma l'arbitro assegna un rigore al Pisa a causa di un tocco di Riccardo Gagno su Ernesto Torregrossa e giustamente è gol. La partita finisce così con 4-3 e la vittoria per i toscani.

La partita Palermo-Cittadella

Il Palermo nonostante tutto non ce la fa a vincere anche se in questa sfida ci sono tante occasioni. L'inizio è ottimo con la voglia di segnare, ma Elhan Kastrati, il Palermo attacca ma non conclude nulla, mentre il Cittadella è bravo a difendersi. Passaggi di palla, duelli, fin quando Elhan Kastrati prende un cross dalla sinistra su Nicola Valente ma non si conclude nessun gol. Alla ripresa del secondo tempo lo stesso, solo duelli ma in seguito solo intorno al 74’ si vede qualcosa sempre il calciatore Nicola Valente che però si butta per segnare, ma si rende solo piuttosto pericoloso in campo e nulla più. Più che altro, chi ha l'occasione migliore è Matteo Luigi Brunori che con un colpo di testa non riesce a centrare però la porta per insaccare la rete. Passano i minuti ancora ma nessuna delle due squadre segna, il tempo della partita scade e si pareggia con 0-0 dove sia il Palermo che il Cittadella arrivano a cinque partite senza punti.