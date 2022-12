Calcio, Albenga. Viviano Rolando è stato nominato presidente onorario

Una novità importante nei quadri dirigenziali dell'Albenga è stata resa nota nel pomeriggio:

Viviano Rolando è stato insignito della presidenza onoraria del club bianconero.

"L’A.S.D. Albenga 1928, comunica che il presidente Simone Marinelli, nella sua incessante attività finalizzata alla continua crescita della società Albenga Calcio, sia per quanto attiene ai risultati “sul campo”, sia per quanto attiene alla fidelizzazione dei propri tifosi consapevoli, questi ultimi, dello sforzo non indifferente posto in essere in pochi mesi nel creare una società competitiva, ha voluto nominare l’attuale “club manager” Viviano Rolando quale Presidente Onorario dell’A.S.D. Albenga 1928.

A Rolando i complimenti e gli auguri di buon lavoro dal presidente Simone Marinelli, da tutta la dirigenza e dalla società tutta".