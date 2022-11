Calcio, Atletico Argentina. Armesi ancora in gioco, la LND ha riportato a quattro le rinunce necessarie prima dell'esclusione dal campionato

Abbiamo scritto un'inesattezza nell'articolo di ieri pomeriggio sull'Atletico Argentina.

Nel corso dell'estate 2022 è stata infatti approvata una deroga relativa ai campionati dilettantistici che ripristina a quattro il numero delle rinunce necessarie prima dell'esclusione del campionato.

Il limite di due giornate resta nei campionati professionistici, mentre nei dilettanti viene dato più tempo per evitare la fine coatta della stagione.

IL TESTO ORIGINALE

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

LA MODIFICA DELLA FIGC

La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.