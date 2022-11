Basket, Serie C Silver. Pallacanestro Vado superata dal CUS Genova

CUS GENOVA – PALLACANESTRO VADO 69-53 (16-12; 27-25; 50-36)

CUS GENOVA: Pasqualetto 6; Vallefuoco 25; Esposito; Pampuro; Dufour (cap.) 9; Sommariva 16; Leveratto 2; Casucci 6; Grandeaux; Scibilia 1; Cassanello 4; Ricci. All. Pansolin Ass. Taverna.

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti; Mbeledogu; Salomone 5; Micalizzi 2; Scarsi 2; Migone 1; Rebasti; Tridondani D. (cap.); Squeri 9; Giannone 3; Vujic 18; Fantino 14. All. Saltarelli Ass. La Rocca e Imarisio.

Arbitri: Ciccangeli e Grasso.

Continua il periodo difficile per la Serie C di Vado, sconfitta a Genova sul campo del CUS, ottima compagine che in stagione ha subito soltanto una sconfitta e si trova quindi al vertice della classifica della Serie C Silver ligure.

La partita inizia con le squadre che si studiano e vanno ad un ritmo abbastanza lento, sicuramente più congeniale ai padroni di casa, con Vallefuoco e Fantino che guidano i rispettivi attacchi.

Nel secondo periodo Vado riesce ad alzare un po' il ritmo, creando così qualche grattacapo agli avversari: con gli arbitri che affibbiano falli tecnici gratuiti ad entrambe le formazioni, si va all'intervallo lungo con i Pappagalli sotto di 2 punti.

Al rientro in campo risolta decisivo lo schieramento a zona della difesa degli Universitari, i vadesi non riescono ad attaccarla con la necessaria precisione e coì si scava il solco che risulterà poi decisivo.

Nell'ultimo quarto i biancorossi ospiti provano a rientrare mettendo in campo tutte le energie residue, ma peccano sempre di efficacia; inoltre, due triple consecutive di Dufour spengono definitivamente i sogni di rimonta della squadra guidata da coach Saltarelli.