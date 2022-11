Calcio. Dego corsaro nel segno di bomber Mozzone che frena: "Mai parlato di vincere il campionato, lasciamo i proclami ad altri"

Il Dego continua a migliorarsi nel campionato di Seconda Categoria targato Girone B, inanellando la seconda vittoria consecutiva. Dopo la sconfitta sul campo del Borgio Verezzi per i biancoblu sono arrivati i successi contro Murialdo e Speranza B, sei punti che valgono il -3 dalla capolista Nolese.

A decidere al sfide del "Santuario" è stato bomber Mozzone: "Questa vittoria vale tre punti come le altre - ha sottolineato - ma specialmente in un campionato così corto dove non ci sono troppo margini di errore sono fondamentali per tenere il passo. È una vittoria che ci deve dare consapevolezza delle nostre forze e qualità ma bisogna stare con i piedi per terra: è ancora lunga e c'è da lavorare".

L'attaccante del Dego frena i possibili entusiasmi: "Non abbiamo mai parlato di vincere il campionato e lasciamo i proclami ad altri. Sono passate poche giornate, abbiamo solo l'obbligo di lottare ogni domenica per sbagliare il meno possibile e non avere rimpianti. La classifica alla fine dirà quello che abbiamo meritato".

E sul mercato in arrivo non ha dubbi: "Non vedo motivi per lasciare Dego, qui sto bene, si è formato in questi anni un gruppo fantastico, la società è presente, attenta e costantemente impegnata a cercare di crescere e migliorare anche per quello che riguarda il settore giovanile merita un grande applauso: in queste categorie non è così scontato trovare una tale passione".