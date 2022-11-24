Giudice Sportivo, Eccellenza: due turni a Sighieri, Cristiani, Coulibaly e Cusato

ECCELLENZA
GARE DEL 20/11/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00 ARENZANO FOOTBALL CLUB
Per la condotta dei propri sostenitori i quali al 38' pt facevano scoppiare un petardo a circa un metro di distanza dal AA2.
ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
AMMONIZIONE (II INFR)
TUCCIO SIMONE (RAPALLO 8.1914 RIVAROLESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CRISTIANI EMANUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
COULIBALY OUMARO (FINALE)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)
JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)
GRECO TOMAS HUGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)
CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
BONN! GABRIEL (CANALETTO SEPOR)
DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)
CHIARLONE LORENZO (FINALE)
BEDINI MATTEO . (FORZA E CORAGGIO)
CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROMEI SIMONE (ANGELO BAIARDO)
CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
OUATTARA ALI (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
POLI ALESSIO (CANALETTO SEPOR)
COULIBALY ISSA (FINALE)
MESSINA DOMENICO (FINALE)
TONELLI NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)
PROFUMO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)
BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
MARTELLI MATTEO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
STAGNARO ANDREA (FINALE)
ADORNATO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)
TROCINO LORENZO F. (LAVAGNESE 1919)
COSTA NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BARBIERI RICCARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
PICCARDO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
TORTORELLA ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)