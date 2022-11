Giudice Sportivo, Eccellenza: due turni a Sighieri, Cristiani, Coulibaly e Cusato

GARE DEL 20/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00 ARENZANO FOOTBALL CLUB

Per la condotta dei propri sostenitori i quali al 38' pt facevano scoppiare un petardo a circa un metro di distanza dal AA2.

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

TUCCIO SIMONE (RAPALLO 8.1914 RIVAROLESE)