Calcio. Prima Categoria B, sabato con due anticipi: al “Santuario” c’è Savona-Olimpic, Albissole in trasferta a Masone

Non ha ancora un vero e proprio padrone il girone B di Prima Categoria: ogni domenica una capolista diversa, per un totale di cinque squadre racchiuse in soli tre punti che continuano a darsi battaglia.

Anche questo weekend tanti incroci interessanti per le squadre savonesi, con Savona e Albissole in campo già questo pomeriggio: la squadra di Frumento, unica ancora imbattuta in campionato con nove risultati utili di fila, attende la visita dell’Olimpic, rinvigorito dal 6-0 rifilato alla Veloce sabato scorso. Una sfida che Porta e compagni non vogliono fallire, per cercare di mantenere intatto il sogno Promozione nonostante una rosa qualitativamente importante ma numericamente risicata.

Ha invece perso un po’ di smalto l’Albissole di Sarpero, scivolata a -7 dalla vetta: i ceramisti, ormai prossimi a ritornare al “Faraggiana” una volta ultimati i lavori di posa del nuovo sintetico, affronteranno la più lunga trasferta del campionato in quel di Masone, attuale vice capolista alle spalle del Quiliano&Valleggia.

Su entrambi i campi il fischio d’inizio risuonerà alle 14.30, aggiornamenti live sulle pagine di Svsport.it

IL PROGRAMMA: