Calcio. Prima Categoria: tutte in trasferta le prime tre del girone A, il Quiliano&Valleggia ospita il Cogoleto per riprendere la vetta in solitaria

Il pareggio di domenica scorsa tra Aurora e Camporosso ha compattato la classifica del girone A, specie per ciò che riguarda le posizioni di vertice. Diventa quindi ancor più interessante la lotta per la promozione tra le squadre ponentine e valbormidesi, chiamate nuovamente a scendere in campo nel pomeriggio.

Impegni lontano da casa per Camporosso, San Francesco Loano e Pontelungo: i rossoblu faranno visita al Vadino, la vice capolista sarà impegnata a Millesimo, mentre la formazione di Zanardini troverà sul suo cammino l’ostacolo Plodio. Mallare-Altarese vale tanto in chiave salvezza, impegni sulla carta agevoli per Andora (contro l’Atletico Argentina) e Aurora (in casa dell’Oneglia).

Nel girone B, dopo gli anticipi di ieri che hanno visto trionfare il Savona e pareggiare Masone e Albissole, occhi puntati sul Quiliano&Valleggia di Ferraro, atteso dal match casalingo contro il Cogoleto per riprendere il comando delle operazioni in testa alla classifica. In mattinata si parte con Pra-Priamar, nel pomeriggio da seguire con attenzione anche Speranza-Multedo – la squadra di Gerundo si candida ad un piazzamento playoff dopo l’ottimo inizio di stagione – Veloce-Spotornese e Vadese-Letimbro.

Nel dettaglio il programma odierno, con gare, orari e classifiche