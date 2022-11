Le differenze tra scommesse sportive e giochi numerici

Le scommesse sportive e i giochi numerici appartengono entrambi alla categoria dei giochi con vincite in denaro. Implicano una buona dose di fortuna e possibilità. Ma non solo. È inoltre essenziale seguire alcune linee guida per non lasciarsi prendere la mano dal gioco e considerarlo solo un divertimento. Questi intrattenimenti si possono trovare presso esercizi commerciali fisici come ricevitorie, centri scommesse, tabaccai e così via o su siti appositamente dedicati alle scommesse sportive e ai giochi numerici. Comunque, queste sono due attività che hanno alcune differenze. Scopriamole qui di seguito.

Le scommesse sportive

Questa attività consiste nel fare pronostici sull'esito di una partita sportiva. I giocatori possono divertirsi in un centro scommesse o in un sito online ad essa dedicato. Si può scommettere sulla maggior parte delle discipline sportive. Tuttavia, tra gli sport più seguiti troviamo in particolare il calcio. Seguono tennis, basket, wrestling, boxe, baseball, hockey, atletica leggera e molti altri. Per quanto riguarda il "gioco" stesso, sono possibili varie alternative. Oltre all'esito di un incontro, quasi tutte le previsioni sono possibili. Queste possono riguardare tutti gli elementi della partita, uno o più giocatori, il tempo di gioco, il punteggio, un evento ordinario o straordinario, un gol, un punto, un doppio, un traguardo, un record e altro.



È anche possibile scommettere prima o durante la partita grazie alla raccolta di pronostici aggiornati.

I giochi numerici

Ci sono diverse categorie di giochi numerici. La maggior parte di loro comporta una buona dose di fortuna e possibilità. Tuttavia, è generalmente necessario conoscere le regole del gioco così come il corso dei giochi. I giochi numerici si suddividono in giochi di lotteria e lotteria istantanea.



Ecco i principali giochi che si possono, come dicevamo prima, trovare in luoghi fisici come ricevitorie, tabaccherie, autogrill in autostrada o online:

Lotteria Italia

MillionDAY

10eLotto

Gratta e Vinci

Gioco del Lotto

Sebbene le regole siano praticamente le stesse per le scommesse sportive, sono diverse per ogni gioco numerico. Per le scommesse sportive è necessario conoscere sia il modo in cui devono essere piazzate le scommesse, sia le regole specifiche di ogni disciplina. Per avere le migliori possibilità di vincita, è meglio analizzare attentamente uno sport in tutti i suoi dettagli.



Le specifiche dei giochi numerici

Per comprendere meglio le differenze tra i due tipi di divertimento, ecco le diverse specificità dei giochi numerici che li distinguono innegabilmente dalle scommesse sportive. In questo articolo prenderemo come esempio il gioco numerico MillionDAY.

Abilità da avere per divertirsi a MillionDAY

Come già accennato in precedenza, non sono richieste abilità specifiche per divertirsi con i giochi numerici. La stragrande maggioranza di essi può essere praticata senza alcuna conoscenza preliminare. Bastano pochi minuti per capire tutto e iniziare.

MillionDAY

Questo gioco si basa semplicemente sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi fra 1 e 55. Ogni giocatore potrà scegliere i suoi numeri preferiti, seguendo le regole del gioco e fare la sua giocata. A MillionDAY si può giocare presso una qualsiasi ricevitoria o in rete su siti approvati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o tramite l’app My Lotteries, scaricabile su apparati iOS e Android. Per partecipare all'estrazione MillionDAY è sufficiente scegliere i numeri da giocare e seguire le modalità di partecipazione al gioco. I giocatori che desiderano conoscere i numeri estratti possono consultare il Bollettino ufficiale.

Si rammenta che per giocare alle scommesse sportive e ai giochi numerici bisogna essere maggiorenni. Divertitevi in modo responsabile.