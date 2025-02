Calcio, Albenga. L'avvocato Grosso fissa il calendario: "Domani capiremo se i giocatori bianconeri potranno tesserarsi in un altro club"

Sarà domani la giornata chiave per capire se i giocatori dell'Albenga avranno modo di essere tesserati da parte di un altro club nella stagione sportiva in corso.

A confermarlo è stato l'avvocato Edoardo Grosso, rappresentante per la Liguria dell'Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Telenord.

"Alla fine, dopo l'esclusione dell'Albenga per la seconda rinuncia, tutto è andato a ricadere sui calciatori e sulla regolarità del campionato. Siamo già intervenuti a ottobre con venti risoluzioni, in un momento dove tra l'altro gli ingauni erano ai vertici della classifica e continuavano a collezionare vittorie. Il problema è che le due rinunce sono arrivate nel girone di ritorno e ora, da regolamento, i ragazzi non possono più essere tesserati da altre società".

"Per far sì che possano tornare a giocare servirà una preautorizzazione dal Consiglio Federale di domani e una successiva conferma da parte dei vari Comitati. L'istanza - ha concluso l'avvocato Grosso - viene portata avanti dall'Assocalciatori e dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma non possiamo avere la certezza che trovi accoglimento, seppur si stia tutti lavorando in quella direzione".