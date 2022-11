Primo punto stagionale per la Veloce che nella prosecuzione del match valido per la sesta giornata è riuscita a raddrizzare l'iniziale lo svantaggio iniziale di una rete a zero.

Il gol granata è arrivato dal dischetto, un rigore contestato dalla squadra di Saltarelli e realizzato da Palumbo.

Con questo punto la Veloce sale a uno, mentre la Vadese aggancia il Multedo a quota 12.

La classifica: