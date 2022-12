Volley, Under 16. Andora Volley in crescita, coach Valeria Baldi: "Avvio complesso ma viste buone cose"

Un avvio di stagione tutto sommato buono per la formazione Under 16 dell’Andora Volley, le ragazze di coach Valeria Baldi sono impegnate su due fronti, ossia quello di categoria come Brothers GJ Andora e quello di Seconda Divisione sotto il nome di La Casa del Priore Andora.

Un successo e una sconfitta nel campionato giovanile, rispettivamente contro Loano e la quotata Albenga, due KO invece come prima squadra contro Sanremo e Nova, due squadre esperte e tecnicamente ben importante.

Non dispera comunque l’allenatrice andorese, che commenta: “E’ stato un avvio complesso perché abbiamo affrontato squadre forti, nonostante questo ci siamo ben difese. In questo momento stiamo lavorando per rinforzare i nostri punti deboli e i fondamentali nei quali abbiamo riscontrato più difficoltà nelle partite giocate. Ricordando che siamo una squadra giovanissima, siamo per questo abbastanza soddisfatti soprattutto per quanto riguarda l'Under 16”.